"Боже, дякую тобі за такого тата": Ольга Сумська показала рідкісні архівні фото
Акторка показала серію архівних світлин із сімейного альбому, на яких вона ще маленька. Публікацію зірка зробила з нагоди дня народження батька.
Фото в своєму Instagram акторка присвятила своєму батькові – видатному українському актору В'ячеславу Сумському, у його день народження 6 вересня і дополнила пост щемливими словами.
Боже, дякую тобі за такого тата! Сьогодні твій день… 6 вересня, – написала Ольга Сумська.
Акторка згадала батька як справжнього майстра сцени, який буквально жив театром. За її словами, він грав по 35–40 вистав на місяць – такий творчий ритм не просто витримував, а обожнював.
Хортиця, Дніпро і щасливе дитинство
Серед опублікованих фото – кадри з родинних поїздок. Ольга показала світлини з Хортиці, згадала золоту осінь, риболовлю на дніпровських кручах і, звісно, теплі батьківські обійми.
"Це тільки маленька частка фото з нашого сімейного архіву… Кожна світлина – це миті мого щасливого дитинства", – поділилася акторка.
Окреме місце у дописі Ольга Сумська присвятила своїм батькам. На архівному фото вони разом на сцені Запорізького театру імені Магара. Акторка назвала їх шалено красивими, щирими та рідними й зворушливо запитала:
"Де ви там? Мої кровинки".
До слова, Ольга Сумська вже не вперше заглядає разом із підписниками у свій сімейний архів і показує фото з минулого. Щоправда, деякі з них були значно гарячішими — акторка демонструвала себе молодою та у доволі відвертих образах.