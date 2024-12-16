Сумська вперше за тривалий час розповіла про своїх онуків і старшу доньку, яка живе в Москві

Ольга Сумська є однією з найвпізнаваніших і найулюбленіших акторок українського кіно, що здобула визнання не лише в Україні, а й за її межами. Але попри шалений графік та напружені робочі дні, в акторки також є біль, яку вона проживає через велику війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Oboz.ua. Ольга Сумська вперше за тривалий час відкрила завісу особистого життя, розповівши про своїх онуків та старшу доньку Антоніну Паперну, яка зараз живе в Росії.

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Ольга Сумська розповіла про доньку й онуків, які живуть в Росії

Ольга Сумська зізналася, що попри фізичну відстань і складні обставини війни, вона і її родина щодня підтримують зв'язок. Вона активно спілкується з дочкою Антоніною Паперною та спостерігає за зростанням своїх онуків через відеозв'язок.

Хоча в реальному житті вони ще не мали змоги зустрітися після початку повномасштабного вторгнення, це не зменшує їхнього бажання бути разом. Ольга зазначає, що її онуки, які зараз мають сім і чотири роки, шалено швидко дорослішають.

Вона додає, що найбільше хоче обійняти своїх близьких і зізнається, що це бажання стало навіть сильнішим у період війни.

Що казати, дуже хочеться зустрітися. Дай Боже, щоб настав мир в Україні – і я обійняла своїх дітей. З Тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка – це моя душа, як і Ганнуся,

– розповіла Сумська.

Щодо того, як живе її донька в Росії, Ольга зазначає, що хоча Антоніна продовжує жити та працювати в країні ворога, але вони не говорять про її роботу. Їхнє спілкування більше зосереджене на особистих переживаннях. Ольга каже, що Антоніні важко переживати війну і тривалі розлуки з родиною, і це є для неї великим емоційним тягарем.

"Як їй живеться? Виховує діток, десь знімається, але я нічого про це не знаю, чесно. Про роботу ми не говоримо. А про те, що в неї всередині, знаю – їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними", – зазначила акторка.

Ольга Сумська каже, що, як і багато інших, її донька переживає біль розлуки й труднощі через війну в Україні.