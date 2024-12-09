Ольга Сумська розповіла, чи вдалося владнати конфлікт з рідною сестрою: "Я чекаю цього дзвінка"

Акторки та рідні сестри Ольга і Наталія Сумські вже тривалий час перебувають у конфлікті. Проте нещодавно Ольга поділилася своїм бажанням врешті примиритись із сестрою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю у програмі Неймовірна правда про зірок на премії Музвар. Дізнайтесь, що відбувається у стосунках знаменитих сестер.

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Ольга Сумська про стосунки з Наталією Сумською

Під час інтерв'ю з журналісткою, яка поцікавилася, чи готова Ольга зробити перший крок до залагодження конфлікту, акторка зазначила, що найближчі святкові дні можуть стати моментом для примирення.

Ольга відповіла, що вона намагається підтримувати контакт і телефонує сестрі, але не стала уточнювати, чи отримує вона відповідь на свої дзвінки.

Я чекаю цього дзвінка, і якщо він пролунає, то я буду щаслива. Я ж це періодично роблю. Уві сні я бачу нашу зустріч, і часто,

– зізналася акторка.

Інтерв'ю Ольги Сумської: дивіться відео онлайн

Що сталось між Ольгою та Наталією Сумськими

Ольга раніше заявляла, що Наталія разом з родиною ухиляється від будь-якого контакту з нею, і навіть на публіці вони не вітаються одне з одним. Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва, актор В'ячеслав, який працює в Національному драматичному театрі імені Івана Франка, також припинив спілкування з Ольгою Сумською.

Велика війна стала причиною глибокого розриву між сестрами Ольгою та Наталею Сумськими. Конфлікт між ними почався через вибір старшої доньки Ольги, Антоніни, жити в Росії. Наталія засудила цей крок і, зважаючи на свої принципи, обірвала всі зв'язки з родиною, зокрема з Ольгою та її донькою.