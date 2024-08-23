Ольга Сумська емоційно висловилася про сестру, з якою має конфлікт: "Я готова спілкуватися"

Українська акторка Ольга Сумська поділилася непростими подробицями стосунків зі своїми рідними, які загострилися на тлі рішення її старшої доньки Антоніни Паперної залишитися в Москві після початку війни. Це рішення стало джерелом критики та негативних коментарів на адресу родини акторки.

Сумська відверто зізналася, що відчуває тиск і моральний дискомфорт через це. Однак, як каже Ольга, вона навчилася не звертати увагу на чужі думки.

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Ольга Сумська поділилась подробицями про спілкування з рідними

Особливо важким для Сумської був момент, коли її племінник, актор В'ячеслав Хостікоєв, публічно висловив невдоволення з приводу відсутності Антоніни на похороні їхньої бабусі. Його закиди стали особистим викликом для Ольги, і вона не змогла промовчати, адже тема родинних стосунків є для неї особливо болючою.

Як може долетіти Тоня на поховання, якщо почалося повномасштабне вторгнення? Вона прилетіла на один день ще у 2021 році, на останній день народження мами 14 жовтня. Але ж чи був Слава на тому дні народження? Дзвінок – це одне, а прийти, обійняти й привітати – це інше. На похованні не було їх, ми самі ховали маму втрьох,

– сказала Сумська.

Ольга Сумська також поділилася ще одним болісним епізодом зі свого життя, який стався під час церемонії нагородження лауреатів Шевченківської премії у театрі Франка. Акторка зізналася, що цей момент був для неї особливо важким, оскільки йдеться про її стосунки із рідною сестрою Наталією Сумською.

Під час заходу Ольга відчула глибоке розчарування та біль, коли помітила, що її сестра повністю ігнорувала її присутність. Наталія не проявила жодної уваги до Ольги, не привітала її й, здавалося, не помітила її взагалі. Для Ольги цей інцидент став ще однією раною у стосунках, які й без того були непростими.

Повна зала людей, всі вітаються, а сестра не повертає голови. І це всі бачать. Це боляче. Я готова спілкуватися. Я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама,

– висловилася акторка.

Ольга Сумська зізналася, що попри всі труднощі у стосунках з родиною, вона лишається відкритою до спілкування та не втрачає надії на примирення. Акторка підкреслила, що її серце завжди відкрите для рідних, і, попри попередні конфлікти та непорозуміння, вона щиро мріє про відновлення сімейних зв'язків.