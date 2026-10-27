60-річна Ольга Сумська назвала українського актора, з яким готова "запалити" в ліжку на екрані

Акторка зізналася, що могла б погодитися на відверту сцену з молодшим на 24 роки колегою. І ні, її вибір навряд чи когось здивує.

Народна артистка України Ольга Сумська назвала Тараса Цимбалюка актором, з яким не проти знятися в пікантному епізоді. Про це вона розповіла в інтерв'ю для проєкту «Наодинці з Гламуром».

Що Ольга Сумська сказала про Тараса Цимбалюка

За словами акторки, раніше їй неодноразово доводилося брати участь у відвертих сценах. Утім, погоджувалася вона на такі зйомки лише тоді, коли цього вимагав сюжет.

З певного моменту я не знімаюся, та й не пропонують таких сцен. Хоча колись доволі часто були прописані в сценарії колоритні еротичні епізоди, на які я погоджувалася. Вони були, перш за все, виправдані сценарієм.

А ось на запитання, з ким із сучасних українських акторів вона могла б повторити такий досвід, Сумська відповіла доволі сміливо.

Я, звісно, соромлюся, як це може бути, але з Тарасом Цимбалюком ми могли би «запалити» в кадрі. Це теж енергія, – зізналася артистка.

Ба більше, Сумська захоплюється акторським талантом Цимбалюка та вважає, що йому чудово підійшла б роль Івана Сірка в історичному кіно.

Тарас Цимбалюк / Фото з Інстаграму Тараса Цимбалюка



І якщо ви подумали, що Тарас – єдиний молодий красень, який привертає увагу акторки, то ні. Сумська також зізналася, що в захваті від 29-річного голлівудського актора Джейкоба Елорді, відомого за серіалом "Ейфорія".

Артистка назвала його неймовірно привабливим і відзначила чоловічу харизму, ніжність та пристрасть.

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