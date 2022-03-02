Онлайн-кінотеатр Megogo припинив роботу в Росії
В Росії припинив роботу український онлайн-кінотеатр Megogo. Це вже другий крок компанії спрямований на вихід з російського ринку після того, як Росія напала на Україну.
При спробі увійти на сайт Megogo росіяни бачать повідомлення з вимогою відключити VPN для нормальної роботи сервісу, хоча VPN вимкнено. У програмі він також недоступний.
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Цікаво, що російські ЗМІ повідомляють, що кінотеатр недоступний в Росії через "непередбачувані технічні труднощі".
Нагадаємо, що раніше Megogo видалив усю бібліотеку російських фільмів з платформи. Крім того, у перший же день війни Росії проти України, 24 лютого, медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів:
- UA:Перший,
- 1+1,
- ICTV,
- УНІАН ТБ,
- Україна 24,
- 5 канал,
- 24 канал,
- Рада,
- Інтер,
- BBC World News.
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