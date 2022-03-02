Онлайн-кінотеатр Megogo припинив роботу в Росії

2 березня 2022 , 21:03
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В Росії припинив роботу український онлайн-кінотеатр Megogo. Це вже другий крок компанії спрямований на вихід з російського ринку після того, як Росія напала на Україну.

При спробі увійти на сайт Megogo росіяни бачать повідомлення з вимогою відключити VPN для нормальної роботи сервісу, хоча VPN вимкнено. У програмі він також недоступний.

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Цікаво, що російські ЗМІ повідомляють, що кінотеатр недоступний в Росії через "непередбачувані технічні труднощі".

Нагадаємо, що раніше Megogo видалив усю бібліотеку російських фільмів з платформи. Крім того, у перший же день війни Росії проти України, 24 лютого, медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів:

  • UA:Перший,
  • 1+1,
  • ICTV,
  • УНІАН ТБ,
  • Україна 24,
  • 5 канал,
  • 24 канал,
  • Рада,
  • Інтер,
  • BBC World News.

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Автор: Богдана Ткачук