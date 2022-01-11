Опра Вінфрі зніме документалку про першого темношкірого лауреата Оскара Сідні Пуатьє

Опра Вінфрі стане продюсеркою документального фільму про першого темношкірого лауреата Оскара Сідні Пуатьє, який помер 6 січня 2022 року. Режисером буде Реджіналд Гадлін.

Відомо, що родичів Пуатьє вже залучили до роботи над проєктом. Коли вийде фільм – наразі не повідомляють.

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Над стрічкою працює компанія Apple, а також студії Harpo Productions та Network Entertainment.

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Для мене було честю любити його (Сідні Пуатьє – Кіно 24) як наставника. Друга. Брата. Покровителя. Вчителя мудрості. Висловлюю всеосяжну і найвищу повагу та хвалу його видатного, великого та виразного життя. Я цінувала його. Я любила його. У нього була неймовірна душа, яку я нескінченно цінуватиму,

– написала Опра в інстаграмі.

Нагадаємо, Сідні Пуатьє у 1964 році став першим темношкірим лауреатом премії Оскар у категорії "Найкраща чоловіча роль" у фільмі "Польові лілеї" (Lilies of the Field). Окрім цієї картини, актор зіграв у таких:

"Останній муляр Америки";

"Вогонь на поразку";

"Мене звуть Містер Тіббс";

"Шакал" та інші.

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