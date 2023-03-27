Орландо Блум зустрівся з Володимиром Зеленським: дивіться теплі фото

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Орландо Блумом, британським актором та послом доброї волі UNICEF. Вони обговорили проєкти, спрямовані на забезпечення інтересів українських дітей, зокрема надання гуманітарної допомоги та відбудова об’єктів інфраструктури.

Пріоритетами є також розвиток системи сімейного догляду за дітьми, позбавленими батьківського піклування, розбудова інфраструктури для раннього дитячого розвитку, а також створення молодіжних проєктів і стартапів.

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Орландо Блум зустрівся з Володимиром Зеленським

Зустрівся із послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ – організації, яка займається гуманітарною підтримкою й захистом дітей. (...) Ми обговорили питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури. Я вдячний за цю допомогу. Ми домовилися, щоб наші команди працювали над кількома напрямами,

– сказав Володимир Зеленський.

Орландо Блум зустрівся з Володимиром Зеленським: дивіться відео

Під час візиту до України Блум відвідав Київ, Ірпінь та село Демидів, де побачив наслідки війни, яка триває в Україні понад рік. На зустрічі з президентом він висловив захоплення сміливістю та стійкістю українців, які залишаються сильними попри війну.

У зустрічі взяли участь також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, радник – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і команда ЮНІСЕФ на чолі з головою представництва фонду в Україні Муратом Шахіним.

Президент подякував Орландо Блуму за візит до України й за його діяльність як посла доброї волі UNICEF.

Дякую за ваш візит, який є важливим меседжем. Для нас має велике значення те, що світ знає, що відбувається в Україні під час війни. Звичайно, дякую за ту допомогу, яку ви надаєте безпосередньо дітям,

– сказав Глава держави.

Орландо Блум зустрівся з Володимиром Зеленським: фото Офісу Президента