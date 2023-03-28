"Не підходь, не чіпай, 101 набирай": пес Патрон навчив Орландо Блума правил мінної безпеки

Орландо Блум приїхав до України 26 березня. Разом із близько 150 дітьми в Ірпені Посол доброї волі ЮНІСЕФ взяв участь в освітньому квесті з Олександром Педаном та псом-сапером Патроном.

27 березня Орландо Блум зустрівся із Зеленським, де вони обговорили проєкти, спрямовані на забезпечення інтересів українських дітей. За словами актора, загроза життю дітей в Україні дуже висока, навіть коли вони просто вийшли на прогулянку в лісі неподалік свого дому.

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Орландо Блум зустрівся з псом-сапером Патроном

Боляче бачити, як діти живуть у містах і селах заповнених мінами та боєприпасами. Я побував у таких містах, наприклад, в Ірпені. Сьогодні бачив як діти в ігровій формі навчались правил мінної безпеки спільно з чудовим Патроном,

– сказав Орландо Блум.

На офіційній сторінці пса Патрона зазначили: "Орландо – хороший чоловік. Нам з Михайлом дуже сподобався. В його очах видно як він любить дітей і собак. Він не скупий на компліменти та обійми. Впевнений, що в нього було багацько справ вдома, але мені так приємно, що він обирає шлях добра. Бо це якраз про конверсію слави в добрі справи. Коли твої здобутки можуть комусь врятувати життя. Це важливе. Ми з Орландо зразу знайшли спільну мову, бо він вміє уважно слухати про мінну небезпеку. А мене сиром не годуй — дай розповісти про правила поводження з небезпечними предметами, ви знаєте. Ну то пан Блум тепер теж знає: "Не підходь! Не чіпай! 101 набирай!".

Орландо Блум зустрівся з псом-сапером Патроном / Фото UNICEF Украïна

Під час візиту до України Блум відвідав Київ, Ірпінь та село Демидів, де побачив наслідки війни, яка триває в Україні понад рік. На зустрічі з президентом він висловив захоплення сміливістю та стійкістю українців, які залишаються сильними попри війну.

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Світову славу Орландо здобув завдяки ролям у культових фільмах "Володар Перстнів" та "Хоббіт", де він втілив образ відважного молодого ельфа Леголаса. Він також зіграв у яскравій серії "Пірати Карибського моря", історичних фільмах "Мушкетери", "Царство небесне", "Троя", а також спробував свої сили у драматичних стрічках "У пошуках вогню" та "Головна вулиця".