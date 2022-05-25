З Осадчою та Горбуновим: у Каннах відбувся благодійний захід на підтримку українського кіно

Значна увага Канн прикута до війни в Україні. Зокрема вчора відбувся благодійний вечір на підтримку українського кіно в історичній будівлі на віллі Ротшильда. Ведучими заходу були Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Гості Каннського кінофестивалю відвідали аукціон, де змагалися за розкадрування до стрічки "Тіні забутих предків" геніального режисера Сергія Параджанова та картини українського живописця Івана Марчука. Скільки вдалося зібрати коштів та хто прийшов підтримати Україну – читайте далі.

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У Каннах відбувся благодійний вечір на підтримку українського кіно

У межах благодійного вечора кореспондентці ТСН вдалося поспілкуватися із Марчуком. Художний поділився, що з України приїхав до Відня евакуаційним потягом. Він зазначив, що із собою взяв небагато речей, адже збирався не більше пів години: "Багато чого просто полишив і взяв під руки тільки невелике, те, що можна підняти".

До речі, у Відні живописець почав малювати у новому стилі: "15 технологію я придумав, роблю невеликі картини аквареллю, поки я не маю майстерні".



У Каннах продали картину Івана Марчука / Фото ТСН

Катерина Осадча та Юрій Горбунов – ведучі заходу

Цього року в Каннах надзвичайно важливо привертати увагу до проблем України, до тієї жахливої війни. До злочинів російської армії в Україні. Тому що, як ми знаємо, на Каннському фестивалі трошечки лібералізують російську культуру й ось такі заходи дуже потрібні для того, щоб ще раз сказати про те, що відбувається у нашій країні,

– розпочала вечір Катерина Осадча.

Її чоловік Юрій Горбунов доповнив: "Будуть збиратися кошти на підтримку тих кінематографістів, які зараз на фронті, це кошти для підтримки українського кіно, яке, як і більшість сфер в нашій країні, страждає".

Благодійний вечір на підтримку українського кіно відвідали:

українська супермодель Аліна Байкова, яка на червону доріжку Канн вийшла з маленьким прапором України;

львівська дизайнерка Олена Даць;

прима-балерина Христина Шишпор;

режисерка Антоніна Ноябрьова:

дипломати та чиновники – консул України у Франції та заступник мера Канн.

Розважав гостей аукціону гурт KAZKA. Вокалістка Олександра Заріцька поділилася, що наразі, у зв’язку з жахливою війною в Україні, їй дуже важко співати.

Дуже важко співати, дуже важко танцювати, але ти мусиш це робити для того, щоб показати, яка класна Україна,

– сказала співачка.

Як повідомили у ТСН, картини видатного художника Івана Марчука до свого майбутнього будинку придбав бізнесмен з Харкова. За вечір вдалося зібрати 50 тисяч євро.

Перемога зовсім скоро. Слава Україні! Героям Слава! Дякуємо всім вам,

​– такими словами завершив вечір ведучий Юрій Горбунов.



Катя Осадча та Юрій Горбунов у Каннах / Фото ТСН