Оскар-2022: розсекретили імена ведучих найпрестижнішої кінопремії Голлівуду

Урочисту церемонію Оскар-2022 проведуть актриси Реджина Голл, Емі Шумер, комік та сценаристка Ванда Сайкс. Вони оголосять переможців 27 березня в Лос-Анджелесі.

Щоб залучити якомога більше глядачів, Вілл Пекер, який відповідав за підбір ведучих, вирішив обрати професіоналів у комедійному жанрі. Ведучі припускають, що у сценарії буде чимало гумору, що сподобається глядачам.

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Що відомо про ведучих Оскара-2022

Реджина Голл

Це американська кіноактриса, найбільш відома за роллю Бренді Мікс у всіх частинах "Дуже страшного кіно". У 2021 році знялася у кримінальній комедії "Дати дуба в окрузі Юба".



Реджина Голл / Фото Zora, Medium

Емі Шумер

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Американська акторка, одна зі ста найвпливовіших людей у світі 2015 року за версією американського журналу Time. Найбільш відома за своїми виступами в комедійних шоу. "Красуня на всю голову", "Відважні", "Безсоромна мандрівка", "Дівчина без комплексів", – яскраві комедії, в яких знялася Емі Шумер.



Емі Шумер / Фото Time

Ванда Сайкс

Окрім того, що Ванда – акторка, вона ще й комік та сценаристка. У 2004 році журнал Entertainment Weekly назвав її однією з 25 найсмішніших людей в Америці.

Найбільше відома за ролями у серіалі "Нові пригоди старої Крістін" та шоу "Стримай свій ентузіазм". У 2009 році на каналі Fox випустила власне шоу.



Ванда Сайкс / Фото Strathmore

Нагадаємо, за всю історію премії, статуетку вручали ведучі, однак, у 2019, 2020 та 2021 роках церемонія проходила без них. Останнім ведучим церемонії вручення премії Оскар був Джиммі Кіммел. Він провів церемонію у 2017 і 2018 роках.

Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на Оскар-2022 . Лідером за кількістю номінацій став вестерн "У руках пса" . "Дюна" Дені Вільньова посіла друге місце. Картина "У руках пса" змагатиметься у 12 категоріях, а "Дюна" – у 10. Про усіх номінантів читайте у нашому матеріалі

Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2022.