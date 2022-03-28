Стрічка "Дюна" отримала найбільшу кількість статуеток, повідомляє 24 канал. Вона перемогла у таких номінаціях: "Найкращий звук", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий оригінальний саундтрек", "Найкращий монтаж фільму", "Найкраща операторська робота", "Найкращі візуальні ефекти".

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Зауважимо, творці оскароносного фільму не залишили без уваги війну, яка триває на території України. Монтажер стрічки Джо Волкер вийшов на сцену премії з нагрудним синьо-жовтим значком значком у вигляді українського прапора. Він підтримав нашу країну, отримувавши статуетку Оскара.



Кіномонтажер Джо Волкер підтримав Україну / Фото Getty Images

Сюжет фільму "Дюна"

Події стрічки перенесуть глядача в настільки далеке майбутнє, що вже ніщо не схоже на світ, у якому ми живемо сьогодні. Це історія про герцога Лето Атрейдес, який отримав контроль над пустельною планетою Арракіс – жорстоким світом, життя в якому сповнене небезпек. Цінність цієї планети полягає в тому, що там є єдине джерело рідкісної та найціннішої речовини у Всесвіті – спайсу.

Дія спайсу подібна до дії наркотиків, однак він має дуже важливу особливість – продовжує життя та покращує розумові здібності людини. Тому той, кому вдалося заволодіти Арракісом, панує у всьому Всесвіті.

У глибинах Арракіса є страшна небезпека – велетенські черви, які нападають на видобувачів спайсу та заважають людям. Син герцога – Пол мусить відправитися на Арракіс, щоб забезпечити своїй родині контроль над цією небезпечною планетою.

Трейлер фільму "Дюна": дивіться відео онлайн

Команда звукозапису, яка працювала над "Дюною", на церемонії Оскар розповіла, що режисер Дені Вільньов намагався зробити так, щоб стрічка була схожою на документальний фільм: "Мета полягала в тому, щоб по-новому визначити наукову фантастику в кінематографі".

Актори оскароносного фільму