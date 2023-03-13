Брендан Фрейзер – найкращий актор року: за що йому вручили Оскар-2023

На 95-й церемонії нагородження Оскар-2023 статуетку за найкращу чоловічу роль в драмі Даррена Аронофсі "Кит" отримав Брендан Фрейзер. У кінострічці він зіграв роль Чарлі.

Талановитий актор Брендан Фрейзер вперше за свою кар'єру здобув перемогу на Оскарі. Актор багато знімався: у сиквелі "Мумії", "Зіткненні", "Подорожі до центру Землі", і всюди Брендан самотужки виконував складні трюки.

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У категорії "Найкраща чоловіча роль" брали участь такі актори: Остін Батлер ("Елвіс"), Колін Фаррелл ("Банші Інішерина"), Пол Мескаль ("Aftersun"), Білл Наї ("Жити").

Брендан Фрейзер отримав Оскар-2023 за фільм "Кит"

Зніматися в драмі Даррена Аронофскі "Кит" було непросто. Спочатку актор дізнався майже все про людей з ожирінням. З чого починається хвороба, і як суспільство не хоче помічати таких людей. Спеціально для актора був розроблений унікальний протезний макіяж, який йому допомагали вдягти п'ятеро людей! Це було важко фізично! Актор потім зізнався, що за 40 діб на майданчику накачав свої м'язи так, як цього не було на зйомках "Мумії" в пустелі!

Він поринув у роль, самотній герой Чарлі відгукнувся в його душі. Фільм розповідає історію професора літератури Чарлі, життя якого перевернула болісна травма. Єдина людина, яка піклується про нього, – його подруга-медсестра Ліз. А сам чоловік намагається налагодити стосунки з 17-річною донькою Еллі, яка не може пробачити батькові. У деяких моментах актору здавалось, що ця історія – про нього.

Я ніколи не мав такого досвіду раніше. Це була така інтенсивна особиста подорож, що я вийшов з іншого боку оновленим,

– сказав Фрейзер.

Потім був гучний успіх на кінофестивалях у Венеції та Торонто. 53-річний Брендан Фрейзер усюди плакав під овацій, бо не вірив, що це відбувається з ним. А критики тим часом писали про його неймовірне перевтілення, його перформанс.

"Кит": дивіться трейлер онлайн

За роль у "Киті" він вже отримав багато призів і номінацій, а в інтернеті з'явилися сайти на його підтримку. Його сини подорослішали й стали моделями. Поруч з Бренданом зараз – кохана жінка Джін, а життя знов набуло кольорів.