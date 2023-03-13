Мішель Єо – найкраща акторка за версією Оскар: у якому фільмі відзначилась зірка

Голлівудська знаменитість Мішель Єо стала володаркою Оскару у 2023 році. Вона здобула перемогу у категорії "Найкраща жіноча роль", зігравши у фільмі "Все завжди і водночас".

Американська акторка кіно вперше стала володаркою Оскара. Свою першу нагороду вона отримала за роль Евелін Цюань Ван у фільмі "Все завжди і водночас".

Дізнавайтеся більше Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду

Мішель Єо – найкраща акторка року

Малазійська акторка і танцівниця китайського походження Мішель Єо отримала свій перший Оскар. У промові актриса подякувала своїм рідним та зазначила, що повезе статуетку додому – в Малайзію. Також Мішель є першою малазійською акторкою, яка отримала золоту статуетку.



Мішель Єо – найкраща акторка року / Фото Variety

В оскароносному фільмі "Все завжди і водночас" Мішель зіграла Евелін Цюань Ван. Вона може бути будь-ким: відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Може отримати доступ до спогадів, емоцій і неймовірних здібностей різних версій себе. Подейкують, що так можна врятувати світ. І якщо пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер фільму

Що відомо про Мішель Єо

У 1997 році зірка стала однією з найкрасивіших людей світу за версією журналу People.

Актриса дебютувала в кіно у 1984 році, зігравши у стрічці "Сова та Бамбо". Широко відомою Мішель Єо стала завдяки зйомкам у бойовиках 1990-х років, зокрема:

"Завтра не помре ніколи" 1997 рік;

"Тигр підкрадається, дракон ховається" 2000 рік.

За роки акторської кар’єри здобула перемогу на Золотому глобусі як найкраща акторка, а також на Премії Гільдії кіноакторів США і Національній раді кінокритиків США. Перемога на Оскарі-2023 стала першою для Мішель Єо.