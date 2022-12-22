Оскар-2023: чи потрапив "Клондайк" Марини Ер Горбач у шорт-лист премії

22 грудня 2022, 10:31
Читать новость на русском

Джерело:

The Academy

Представники Американської кіноакадемії посилено готуються до церемонії нагородження Оскар-2023. 21 грудня оголосили шорт-лист премії. На жаль, український фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач не потрапив у список.

Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові проєкти. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які й формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 21 грудня 2022 року.

Читайте також Найбільші фестивалі світу й Оскар: успіхи українських фільмів на міжнародній арені у 2022

Шорт-лист Оскара-2023

Нещодавно українська кінострічка режисерки Марини Ер Горбач "Клондайк" потрапила у лонг-лист премії Оскар у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм". Кінострічка, на жаль, не змогла вирватися із 92-х фільмів лонг-листа у п'ятнадцятку найкращих в шорт-листі. 

За місяць до оголошення номінантів на 95-у церемонію вручення премії Оскар, Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-лист у 10 категоріях: документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний художній фільм, грим та зачіски, музика (оригінальна партитура), саундтрек (оригінальна пісня), анімаційний короткометражний фільм, ігровий короткометражний фільм, звукові та візуальні ефекти.

"Найкращий документальний фільм"

  • "Все, що дихає" / All That Breathes
  • "Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed
  • "Погана сокира" / Bad Axe
  • "Діти туману" / Children of the Mist
  • "Нащадок" / Descendant
  • "Вогонь кохання" / Fire of Love
  • "Алілуя: Леонард Коен, подорож, пісня" / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
  • "Приховані літери" / Hidden Letters
  • "Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters
  • "Джейнс" / The Janes
  • "Останній рейс додому" /  Last Flight Home
  • "Місячна мрія" / Moonage Daydream
  • "Навальний" / Navalny
  • "Ретроградний" / Retrograde
  • "Територія" / The Territory

"Найкращий короткометражний документальний фільм"

  • "Американське правосуддя на суді: Люди проти Ньютона" / American Justice on Trial: People v. Newton
  • "Анастасія" / Anastasia
  • "Ангола, ви нас чуєте? Голоси із плантаційної в'язниці" / Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison
  • "Наскільки вони можуть бігти" / As Far as They Can Run
  • "Заклиначі слонів" / The Elephant Whisperers
  • "Флагмани" / The Flagmakers
  • "Щастя – це 4 мільйони фунтів стерлінгів"/ Happiness Is £4 Million
  • "Виїзд" / Haulout
  • "Холдинг Мойсей" / Holding Moses
  • "Як ви вимірюєте рік?" / How Do You Measure a Year?
  • Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect
  • "Неприємний ведмідь" / Nuisance Bear
  • "Заткнися та малюй" / Shut Up and Paint
  • "Незнайомець біля воріт" / Stranger at the Gate
  • "38 у саду" / 38 at the Garden

"Найкращий міжнародний художній фільм"

  • Аргентина, "Аргентина, 1985" / Argentina, 1985
  • Австрія, "Корсет" / Corsage
  • Бельгія, "Близько" / Close
  • Камбоджа, "Повернення до Сеула" / Return to Seoul
  • Данія, "Священний павук" / Holy Spider
  • Франція, "Сент-Омер" / Saint Omer
  • Німеччина, "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • Індія, "Останній кіносеанс" / Last Film Show
  • Ірландія, "Тиха дівчина" / The Quiet Girl
  • Мексика, "Бардо, фальшива хроніка пригорщі правди" / Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
  • Марокко, "Голубий кафтан" / The Blue Caftan
  • Пакистан, "Джойленд" / Joyland
  • Польша, ЄО / EO
  • Південна Корея, "Рішення піти" / Decision to Leave
  • Швеція, "Хлопчик із раю" / Cairo Conspiracy

Цікаво Який фільм та серіал обрати на вечір зі світлом: Netflix оновив рейтингові списки проєктів

"Найкращий грим та зачіски"

  • "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • "Амстердам" / Amsterdam
  • "Вавилон" / Babylon
  • "Бетмен" / The Batman
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
  • "Білявка" / Blonde
  • "Злочини майбутнього" / Crimes of the Future
  • "Елвіс" / Elvis
  • "Емансипація" / Emancipation
  • "Кит" / The Whale

"Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)"

  • "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • "Аватар: Шлях Води" / Avatar: The Way of Water
  • "Вавилон" / Babylon
  • "Банши Інішеріна" / The Banshees of Inisherin
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
  • "Відданість" / Devotion
  • "Не хвилюйся, люба" / Don't Worry Darling
  • "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once
  • "Фабельмани" / The Fabelmans
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля" / Glass Onion: A Knives Out Mystery
  • "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
  • "Ноу" / Nope
  • "Вона сказала" / She Said
  • "Королева-воїн" / The Woman King
  • "Жінки кажуть" / Women Talking

"Найкращий саундтрек до фільму"

  • Time, "Амстердам"
  • Nothing Is Lost (You Give Me Strength), "Аватар: Шлях Води"
  • Lift Me Up, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • This Is A Life, "Все завжди і водночас"
  • Ciao Papa, "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
  • Til You’re Home, "Чоловік на ім'я Отто"
  • Naatu Naatu, RRR
  • My Mind & Me" from Selena Gomez: My Mind & Me
  • Good Afternoon, "У дусі Різдва"
  • Applause, "Скажи це як жінка"
  • Stand Up, "До"
  • Hold My Hand, "Топ Ґан: Меверік"
  • Dust & Ash, "Голос праху та попелу"
  • Carolina, "Там, де співають раки"
  • New Body Rhumba, "Білий шум"

Не пропустіть 5 мультфільмів для святкового настрою

"Найкращий анімаційний короткометражний фільм"

  • "Чорний слайд" / Black Slide
  • "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
  • "Дебютантка" / The Debutante
  • "Летючий моряк" / The Flying Sailor
  • "Сміттяр" / The Garbage Man
  • "Торговці льодом" / Ice Merchants
  • "Тут гарно" / It’s Nice in Here
  • "Більше, ніж я хочу пам'ятати" / More than I Want to Remember
  • "Мій рік Дікс" / My Year of Dicks
  • "Молодий місяць" / New Moon
  • "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це" / An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
  • "Пасажир" / Passenger
  • "Врятувати Ральфа" / Save Ralph
  • "Сьєрра" / Sierra
  • "Стейк-хаус" / Steakhouse

"Найкращий ігровий короткометражний фільм"

  • "Все на користь" / All in Favor
  • "Майже вдома" / Almost Home
  • "Ірландське прощання" / An Irish Goodbye
  • "Івалу" / Ivalu
  • "Ле Пупіль" / Le Pupille
  • "Самотній вовк" / The Lone Wolf
  • "Накам" / Nakam
  • "Нічна подорож" / Night Ride
  • "Пластиковий вбивця" / Plastic Killer
  • "Червона валіза" / The Red Suitcase
  • "Правильні слова" / The Right Words
  • "Сидерал" / Sideral
  • "Лікування" / The Treatment
  • "Тула" / Tula
  • "Варша" / Warsha

"Найкращий звук"

  • "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
  • "Вавилон" / Babylon
  • "Бетмен" / The Batman
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
  • "Елвіс" / Elvis
  • "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once
  • "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
  • "Місячна мрія" / Moonage Daydream
  • "Топ Ґан: Меверік" /  Top Gun: Maverick


"Найкращі візуальні ефекти"

  • "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
  • "Бетмен" / The Batman
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
  • "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" / Doctor Strange in the Multiverse of Madness
  • "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
  • "Світ Юрського періоду: Домініон"  / Jurassic World Dominion
  • "Ноу" / Nope
  • "Тринадцять життів" / Thirteen Lives
  • "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick
24 січня оголосять номінантів на Оскар-2023. Не пропустіть! 
Автор: Наталія Гулій