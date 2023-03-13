Переміг у 7 номінаціях: який фільм отримав найбільше статуеток Оскара-2023

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Оскар-2023. Найбільше статуеток цього року отримала стрічка "Все завжди і водночас".

Ця стрічка перемогла у 7 номінаціях, повідомляє 24 Канал. Творці фільму отримали статуетки за: "Найкращий фільм", "Найкращу акторку", "Найкращу чоловічу роль другого плану", "Найкращу жіночу роль другого плану", "Найкращого режисера", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж фільму".

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Сюжет фільму "Все завжди і водночас"

Евелін народилася в Китаї, а тепер з родиною живе в США. Вона завжди дбає про літнього тата, чоловіка та доньку. Водночас має думати про квитанції за оплату рахунків. Тому в Евелін триває боротьба з впертою працівницею податкової. Аж раптом вона потрапляє в паралельну реальність.

Виявляється, що я нескінченна кількість вимірів, у кожному з яких жінка є іншою людиною. Подорожуючи світами, Евелін може увібрати у себе безліч спогадів, вмінь та навичок. Від кожної наступної варіації героїня навчається чомусь вкрай необхідному в її реальному світі. Тож, якщо пощастить, вона і тим клятим паперам нарешті дасть раду.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер фільму

Актори оскароносного фільму