Кілліан Мерфі – найкращий актор року: за що йому вручили Оскар-2024

На 96-й церемонії нагородження Оскара вручили статуетку за найкращу чоловічу роль. Перемогу у головній номінації премії здобув Кілліан Мерфі за свою роль у фільмі "Оппенгеймер"

Там він зіграв роль "батька атомної бомби" Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про цьогорічного переможця у категорії "Найкращий актор" та кого з видатних зірок кінематографа обігнав Мерфі.

Дивіться також Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

Кілліан Мерфі отримав Оскар-2024 за фільм "Оппенгеймер"

Цей фільм вже отримав сім нагород національної британської кінопремії BAFTA та п'ять "Золотих Глобусів". Зараз відомо, що Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор" на найважливішій кінопремії року, Оскар.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

У 2023 році фільм про творця атомної бомби визнаний найбільш очікуваним. Крістофер Нолан запросив Кілліана Мерфі для головної ролі через неймовірну схожість з історичною постаттю. Актор готувався до цієї ролі протягом шести місяців удома, зосереджуючись на голосі та силуеті. Він також скинув вагу, щоб якнайкраще передати образ вченого Роберта Оппенгеймера, який славився своєю пристрастю до випивки та цигарок.

Хто з відомих зірок змагався за номінацію "Найкращий актор"

Напередодні найгучнішої кінопремії у мережі точились дискусії, хто все-таки отримає омріяну золоту статуетку за найкращу чоловічу роль у 2024 році. Ось, як виглядав список претендентів: