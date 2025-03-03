Адам Сендлер прийшов на церемонію Оскара у шортах і худі: що обурило українців

Як завжди, на щорічній церемонії Оскар не могло обійтись без певних казусів чи жартів. Цього разу у полі зору опинився популярний актор Адам Сендлер, який здивував зовнішнім виглядом.

Спершу публіці видався кумедним той факт, що зірка обрав для такої серйозної події буденний одяг – шорти, сорочку з принтом і кофту з капюшоном. Адам розіграв із ведучим кумедний діалог, а по його завершенню просто пішов. Однак публіка у мережі зреагувала на таку "мініатюру" доволі неоднозначно, пише Кіно24.

Може зацікавити Із синьо-жовтою стрічкою: сценарист "Конклаву" підтримав Україну на червоній доріжці Оскара-2025

Ведучий премії Конан О'Браєн сказав, що актор виглядає як "хлопець, який грає у покер о другій ночі".

Адам Сендлер на церемонії "Оскар-2025" / Фото Getty images

Спершу це було дуже кумедно, однак українці провели доволі неприємну паралель. Аудиторія вважає, що, ймовірно, організатори премії провели аналогію до крайньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Тоді українському президентові поставили некоректне запитання щодо його зовнішнього вигляду, запитавши, "коли він одягне костюм". Зеленський відповів, що носитиме костюм, коли в Україні завершиться війна.

Наразі це теорія щодо ситуації на Оскарі. Ведучі трансляції зазначили, якщо інформація підтвердиться, то це буде дуже поганим жартом.