Роберт Дауні-молодший просто зі сцени висміяв росіянина Юрія Борисова, який не отримав Оскар

Американський актор Роберт Дауні-молодший різко висловився про росіянина Юрія Борисова, якого номінували на Оскар-2025. Він оголосив невеличку промову, яка точно сподобалася українцям.

Роберт Дауні-молодший пройшовся по російському актору перед оголошенням переможців кінопремії. До речі, Юрій Борисов не переміг у номінації "Найкращий актор другого плану".

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Роберт Дауні-молодший нагадав, що Юрій Борисов відвідував окупований Росією Крим, а також згадав про фільми, що стосувались російської армії. До речі, він також є фігурантом бази "Миротворець".

Зазначимо, що перемогу у номінації "Найкращий актор другого плану" здобув американський актор Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль", а росіянин, на щастя, залишився без статуетки.

Нагадаємо, що Юрій Борисов знявся у фільмі "Анора", який цьогоріч номінований одразу в шести категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий монтаж", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща чоловіча роль другого плану". У стрічці розповідається про стосунки секс-працівниці Анори та сина російського олігарха. Тож вона викликала велике обурення в українців.

Юрій Борисов – затятий прихильник кривавої політики Кремля. Він здобув популярність завдяки зйомкам у пропагандистських російських фільмах, зокрема йдеться про стрічку "Калашников", яка знімалася в окупованому Криму. Актор не висловлюється публічно щодо російсько-української війни, але своїми діями її підтримує.