Після палких дискусій: обрано фільм, що представить Україну на Оскарі-2025

Український Оскарівський комітет обрав фільм, який представить Україну на кінопремії Оскар. Це стрічка режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".

У понеділок, 9 вересня, відбулося засідання Українського Оскарівського комітету. Після голосування 14 членів комітету обрали фільм, який представить Україну на 97 премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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"Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах!" – повідомив Голова комітету, Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Про що фільм "Ля Палісіада"

Події картини розгортаються в Україні – у 1996 році, за кілька місяців до підписання документа, що скасовував смертну кару. Добрі друзі – поліцейський-детектив та судовий психіатр розслідують вбивство свого колеги.

Правоохоронці хочуть чимшвидше закрити справу, але лікар сумнівається у впевнений, що підозрюваний справді винен. Крім того, поліціянти постійно над ним знущаються.

Це перший повнометражний фільм Філіпа Сотниченка. Його жанр – пострадянський нуар.

"Ля Палісіада": дивіться трейлер онлайн

У національному відборі на Оскар брали участь чотири фільми: