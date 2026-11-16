Режисер "Гладіатора" та зірка "Фатального потягу" нарешті отримали свої перші "Оскари"

Розкішні вбрання, зіркові гості, зворушливі промови та золоті статуетки – так у Голлівуді відзначили одну з головних подій у кіноіндустрії.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, 15 листопада в Лос-Анджелесі відбулася 17-та церемонія Governors Awards, під час якої почесні "Оскари" отримали Гленн Клоуз, Рідлі Скотт і легендарний аніматор Флойд Норман.

Гленн Клоуз нарешті отримала "Оскар"

79-річна акторка, відома за фільмами "Фатальний потяг", "Небезпечні зв'язки" та "101 далматинець", вісім разів претендувала на премію Американської кіноакадемії, але жодного разу не перемогла.

Тепер цю несправедливість частково виправили, вручивши їй почесну нагороду за внесок у кінематограф.

Гленн Клоуз / Фото Getty images



Статуетку Клоуз представив її колега Джон Малкович, який назвав акторку справжньою майстринею своєї справи.

Після тривалих овацій Гленн присвятила нагороду доньці Енні та зізналася, що завжди вважала великою честю саму можливість бути серед номінантів.

Рідлі Скотт пропустив власне нагородження

88-річний режисер "Гладіатора", "Чужого" та "Того, хто біжить по лезу" також отримав свій перший "Оскар". Раніше він не перемагав в особистих конкурсних номінаціях, хоча його фільми здобули дев'ять статуеток.

Однак особисто забрати нагороду Скотт не зміг через нещодавню медичну процедуру. Замість цього режисер записав відеозвернення з Лондона.

Нагороду представив Метт Деймон, який зазначив, що Скотт давно заслужив на таке визнання.

Сам режисер присвятив статуетку покійному братові Тоні Скотту, відомому за фільмами "Топ Ган" і "Ворог держави".

Хто ще отримав нагороди

Почесного "Оскара" також вручили 91-річному Флойду Норману – першому темношкірому аніматору студії Disney, який працював над "Сплячою красунею", "Книгою джунглів" та іншими культовими мультфільмами.

Продюсерки Крістін Вашон і Памела Коффлер отримали нагороду імені Ірвінга Тальберга за внесок у кіновиробництво.

Серед гостей церемонії були Зендея, Том Голланд, Шарліз Терон, Крістофер Нолан, Емма Стоун, Ендрю Гарфілд і Тімоті Шаламе.

Тож Голлівуд укотре довів: іноді, щоб отримати омріяну статуетку, потрібно просто зачекати кілька десятиліть. Головне – не втратити терпіння раніше за Кіноакадемію.

До слова, Україна вже обрала фільми-претенденти на Оскар.