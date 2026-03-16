Рекордсмен року: який фільм отримав найбільше статуеток Оскара-2026

Відгриміла довгоочікувана 98-ма церемонія вручення премій Оскар. Цьогорічна подія відбулася в ніч з 15 на 16 березня 2026 року.

Раніше у списку номінантів було помітно, що фільм "Грішники" Райана Куглера отримав найбільшу кількість номінацій. Однак найбільшу кількість нагород здобула інша стрічка, а саме – одразу 5 омріяних статуеток. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, який саме фільм став справжнім тріумфатором Оскара 2026 року.

Який фільм отримав найбільше статуеток Оскара-2026?

Найбільшу кількість перемог на премії Оскар 2026 року здобула стрічка "Одна битва за іншою". Саме цей фільм також став головним переможцем церемонії, отримавши нагороду у найпрестижнішій категорії – "Найкращий фільм".

Картина перемогла у кількох номінаціях. Зокрема, вона отримала нагороду за "Найкращий кастинг" – важливо, що цього року цю категорію вперше запровадили в історії Оскара. Переможницею стала кастинг-директорка фільму Кассандра Кулукундіс.

Також нагороду за "Найкращу чоловічу роль другого плану" здобув Шон Пенн за роль у цьому ж фільмі. Окрім цього, стрічка перемогла у категорії "Найкращий адаптований сценарій", автором якого є Пол Томас Андерсон. Режисер також отримав статуетку за "Найкращу режисуру".

Таким чином, фільм "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором церемонії, здобувши одразу кілька ключових нагород, включно з премією "Найкращий фільм".

