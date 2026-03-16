Рекордсмен року: який фільм отримав найбільше статуеток Оскара-2026
- Фільм "Одна битва за іншою" став головним переможцем Оскара 2026 року, вигравши в категорії "Найкращий фільм" та ще кілька ключових нагород, включаючи "Найкращий кастинг" і "Найкращу режисуру".
- Церемонія Оскара 2026 року відбулася в Лос-Анджелесі під посиленою охороною, через побоювання терористичних атак, з ведучим Конаном О'Браєном та українською трансляцією на телеканалі Суспільної культури.
Відгриміла довгоочікувана 98-ма церемонія вручення премій Оскар. Цьогорічна подія відбулася в ніч з 15 на 16 березня 2026 року.
Раніше у списку номінантів було помітно, що фільм "Грішники" Райана Куглера отримав найбільшу кількість номінацій. Однак найбільшу кількість нагород здобула інша стрічка, а саме – одразу 5 омріяних статуеток. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, який саме фільм став справжнім тріумфатором Оскара 2026 року.
Який фільм отримав найбільше статуеток Оскара-2026?
Найбільшу кількість перемог на премії Оскар 2026 року здобула стрічка "Одна битва за іншою". Саме цей фільм також став головним переможцем церемонії, отримавши нагороду у найпрестижнішій категорії – "Найкращий фільм".
Картина перемогла у кількох номінаціях. Зокрема, вона отримала нагороду за "Найкращий кастинг" – важливо, що цього року цю категорію вперше запровадили в історії Оскара. Переможницею стала кастинг-директорка фільму Кассандра Кулукундіс.
Також нагороду за "Найкращу чоловічу роль другого плану" здобув Шон Пенн за роль у цьому ж фільмі. Окрім цього, стрічка перемогла у категорії "Найкращий адаптований сценарій", автором якого є Пол Томас Андерсон. Режисер також отримав статуетку за "Найкращу режисуру".
Таким чином, фільм "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором церемонії, здобувши одразу кілька ключових нагород, включно з премією "Найкращий фільм".
Що відомо про церемонію нагородження Оскара-2026?
- Церемонія Оскара 2026 року стала 98-ю в історії премії.
- Як і зазвичай, захід відбувся в Лос-Анджелесі, а ведучим другий рік поспіль став американський комік Конан О'Браєн.
- Українську трансляцію коментував актор театру та кіно Олексій Гнатковський.
- Цьогоріч церемонія пройшла під посиленою охороною через побоювання щодо можливих терористичних атак з боку Ірану.
- За безпеку відповідали численні урядові та правоохоронні органи, а Служба внутрішньої безпеки США та ФБР заздалегідь розробили план захисту найвідоміших кінозірок у театрі Dolby. Про це повідомляло видання The Dayli Star.
- В Україні трансляцію можна було подивитися на телеканалі Суспільної культури з українським перекладом та жестовою мовою.
- Рекордсменами за кількістю номінацій стали фільми "Грішники" та "Одна битва за іншою".