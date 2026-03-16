Рекордсмен года: какой фильм получил больше всего статуэток Оскара-2026

Отгремела долгожданная 98-я церемония вручения премий Оскар. Нынешнее событие состоялось в ночь с 15 на 16 марта 2026 года.

Ранее в списке номинантов было заметно, что фильм "Грешники" Райана Куглера получил наибольшее количество номинаций. Однако наибольшее количество наград получила другая лента, а именно – сразу 5 желанных статуэток. В материале 24 Канала рассказываем, какой именно фильм стал настоящим триумфатором Оскара 2026 года.

Какой фильм получил больше всего статуэток Оскара-2026?

Наибольшее количество побед на премии Оскар 2026 года получила лента "Одна битва за другой". Именно этот фильм также стал главным победителем церемонии, получив награду в самой престижной категории – "Лучший фильм".

Картина победила в нескольких номинациях. В частности, она получила награду за "Лучший кастинг" – важно, что в этом году эту категорию впервые ввели в истории Оскара. Победительницей стала кастинг-директор фильма Кассандра Кулукундис.

Также награду за "Лучшую мужскую роль второго плана" получил Шон Пенн за роль в этом же фильме. Кроме этого, лента победила в категории "Лучший адаптированный сценарий", автором которого является Пол Томас Андерсон. Режиссер также получил статуэтку за "Лучшую режиссуру".

Таким образом, фильм "Одна битва за другой" стал главным триумфатором церемонии, получив сразу несколько ключевых наград, включая премию "Лучший фильм".

Что известно о церемонии награждения Оскара-2026?