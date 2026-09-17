Фільм про корупцію в Росії від російського режисера представить Францію на "Оскарі"

Франція визначилася зі своїм претендентом на "Оскар-2027", і вибір вийшов не зовсім очевидним. Країну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" представить "Мінотавр" Андрія Звягінцева – російськомовна драма режисера, який нині живе у Франції.

Як повідомляє variety, стрічка вже отримала Гран-прі Каннського кінофестивалю. Фільм став спільним проєктом французьких продакшенів CG Cinéma та MK Productions, а міжнародними продажами займається MK2 Films. Права на показ у Північній Америці та низці інших територій придбала Mubi.



Андрій Звягінцев / Фото REUTERS/Gonzalo Fuentes



За сюжетом це історія про корупцію у сучасній Росії. Режисер стрічки зараз живе у вигнанні у Франції та продовжує працювати за межами Росії.

Кого "Мінотавр" обійшов

До фінального французького відбору потрапили п'ять картин. Окрім "Мінотавра", за право представляти країну боролися двосерійна історична драма "Де Голль", "Невідомий", "La Gradiva" та анімаційний "Iron Boy". Після зустрічей із продюсерами, міжнародними продавцями та американськими дистриб'юторами комітет зрештою зробив ставку саме на Звягінцева.

Нагадаємо, що Україна теж вже обрала фільм, що відправиться на Оскар.