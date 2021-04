Неймовірно, але факт: режисери, чиї перші фільми попали в номінації Оскара

Не завжди для потрапляння у списки номінантів Оскара потрібний багаторічний досвід чи медійна впізнаваність. Це яскраво доводять режисери, які презентували перші фільми та поборолись за золоті статуетки премії.

Створення фільмів – це процес, в якому досвід точно не стане на заваді. А з популярним іменем режисер має більше шансів запросити у свій проєкт топових акторів Голлівуду, які перетворять і звичайну роль на шедевральну. Та представники Американської кіноакадемії вже давно закривають очі на славу та обирають саме ті фільми, які змушують задуматись, вражають акторською грою і картинкою.

До теми Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

В час очікування премії Оскар, яка відгримить 25 квітня 2021 року в Каліфорнії, ми підібрали 8 випадків, коли режисери з першого разу потрапили у списки номінантів цієї престижної премії. Не всі вони стали лауреатами, однак місце у такому престижному списку – це вже перемога.

"Перспективна дівчина" (2020)

А розпочати добірку ми вирішили з цьогорічних номінантів. Серед них – фільм "Перспективна дівчина", який стрімко підкорив світ, порушивши теми насилля над жінками та його наслідків.

Мало кому відомо, що автором стрічки є знаменита британська актриса Еміральд Фіннелл, добре знайома глядачам за роллю Каміли у серіалі "Корона". У 2018 році вона створила короткометражну стрічку Careful How You Go. А от в повному метрі Еміральд, як режисер, дебютувала з "Перспективною дівчиною". Наразі драма вже виборола престижні кінонагороди та увійшла до списку номінантів Оскара-2021 в 4 головних категоріях:

"Найкращий фільм"

"Найкращий режисер"

"Найкраща актриса"

"Найкращий оригінальний сценарій"

"Перспективна дівчина": дивіться трейлер

Більше про фільм Інтерв'ю з Кері Малліган: як знімали "Перспективну дівчину" і до чого тут хіт Брітні Спірс

"Звук металу" (2019)

Неймовірним дебютом відзначився Даріус Мардер. До створення фільму "Звук металу" він працював редактором стрічок і сценаристом. Однак після написання історії про барабанщика Рубена Стоуна, який поступово втрачає слух, надихнула його посісти крісло режисера.

Такий дебют у Голлівуді отримав позитивні відгуки. Стрічка "Звук металу" поступово виборює головні премії року. Попереду – Оскар, де він представлений у 3 номінаціях:

"Найкращий фільм"

"Найкращий актор"

"Найкращий оригінальний сценарій"

"Звук металу": дивіться трейлер

"12 розгніваних чоловіків" (1957)

Фільм "12 розгніваних чоловіків" став класикою Голлівуду та упродовж десятків років входить до списку найкращих стрічок в історії світового кіно. Зокрема, у рейтингу IMDb ця робота Сідні Люмета посідає 5 місце у Топ-250 найкращих фільмів.

Стрічка була дебютною для режисера, тому він навіть не очікував, що отримає відзнаки. Водночас дилетантом Сідні Люмета складно назвати, адже до цього проєкту чоловік працював на телебаченні і зйомках серіалів.

За сюжетом кримінальної драми "12 розгніваних чоловіків", присяжні збираються у судовій залі, щоб винести вердикт 18-річному хлопцю, якого судять за вбивство батька. Неправильне рішення – і чоловіки просто позбавлять життя дитину, яка не скоювала злочину. Все, що знадобилось режисеру для неперевершеної драми – 1 кімната, стіл, крісла і 12 чудових акторів.

"12 розгніваних чоловіків": дивіться трейлер

"Марті" (1955)

Режисер Делберт Манн зробив гучний фурор, увірвавшись у Голлівуд з мелодрамою "Марті". На перший погляд, непримітна стрічка могла й не увійти до списку номінантів Оскара. Все тому, що кінокритики тоді не дуже звертали увагу на доволі скромне і лаконічне кіно, як "Марті". Однак вже на церемонії представники Голлівуду не стримували овацій, адже стрічка завоювала Оскари в 4 головних номінаціях – "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкращий актор".

Після такого шаленого успіху Делберт Манн отримав чимало перспективних контрактів, але перевершити "Марті" йому більше не вдалось.

"Марті": дивіться трейлер

"Бути Джоном Малковичем" (1999)

Дебютна робота Спайка Джонза також побувала у списках номінантів Оскара. На жаль, стрічка не виборола перемогу в жодній із 3 категорій, однак, без сумніву, увійшла в історію кіно.

За сюжетом, головний герой Крейг знаходить нову роботу. Під час чергової зміни він виявляє двері, що ведуть до тіла актора Джона Малковича. Довго не вагаючись, зі своєю колегою Максин він влаштовує бізнес та дає змогу людям 15 хвилин побути знаменитим актором.

Сценарій цієї стрічки глибокий, кумедний і дещо меланхолійний.

"Бути Джоном Малковичем": дивіться трейлер

Цікаво 9 лауреатів Оскара, чия перемога стала несподіванкою для всього світу

"Капоте" (2005)

Фільми про письменників не є нудними, що довела біографічна драма "Капоте". Стрічка розповіла реальну історію про автора "Сніданку у Тіффані", який захопився новинами про жорстоке вбивство цілої сім'ї в Канзасі. Трумен Капоте на кілька років розпочав вивчення матеріалів та створив шедевральний роман "Холоднокровне вбивство".

Не менший успіх мав і фільм про це. Стрічка "Капоте" підкорила весь світ, відтак складно було повірити, що проєкт був дебютним для режисера Беннетта Міллера. Фільм приніс автору номінацію Оскара, а от виконавець головної ролі Філіп Сеймур Гоффман виборов золоту статуетку.

"Капоте": дивіться трейлер

"Майкл Клейтон" (2007)

А завершує добірку стрічка "Майкл Клейтон", яку створив режисер Тоні Гілрой. Сценарист вже був добре відомий у Голлівуді, коли почав роботу над цим кримінальним трилером. Тому такі актори, як Джордж Клуні і Тільда Свінтон залюбки долучились до проєкту.

Кінодебют Гілроя швидко став успішним: стрічка потрапила у 7 номінацій Оскара. І тільки Тільда Свінтон за епізодичну роль отримала цю престижну відзнаку.

"Майкл Клейтон": дивіться трейлер