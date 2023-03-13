Культура ще й як в політиці, – зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов про Оскар "Навальному"

У мережі активно обговорюють перемогу документального фільму "Навальний" на Оскарі-2023. Український актор Григорій Бакланов не стримав обурення цьогорічною церемонією.

Спочатку організатори Оскара відмовили у виступі Володимиру Зеленському, а потім віддали статуетку документальному фільму про російського опозиціонера Олексія Навального, з яким в одній номінації був дансько-українсько-шведський фільм "Будинок зі скалок".

До теми Це не їхня війна, – чому на Оскарі-2023 проігнорували Україну

Григорій Бакланов про Оскар-2023

Американська Кіноакадемія вкотре довела, що кіно для неї далеко не на першому місці. А культура ще й як в політиці,

– підкреслив актор.

Григорій наголосив, що у номінації "Найкращий документальний фільм" перемогу віддали стрічці про росіянина, який підтримував російську війну проти Грузії у 2008 році, а про окупацію Криму казав: "Це бутерброд з ковбаскою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?". Коли Україна створила незалежну від російського контролю православну церкву, реакція Навального була досить промовистою: "Те, що створювалося століттями, було знищене Путіним і його ідіотами за 4 роки. Путін – ворог російського світу".

Бакланов також пригадав, як у 2017 році Навального запитали, чи не шкодує він про свою дискримінаційну риторику, він відповів тверде "ні".

Але, оскільки він єдиний опозиціонер, там вочевидь вважають, що з ним все повернеться на свої місця і всі будуть задоволені,

– додав актор.

Однак у цій же номінації був фільм "Будинок зі скалок", який створили Данія, Україна, Швеція та Фінляндія. У стрічці розповідають про дітей з дитячого будинку Лисичанська та вихователів, які намагаються створити для малечі безпечний простір біля лінії фронту. Фільм про людей, які намагаються жити попри те, що на них щодня нападають росіяни. Росіяни з такими ж поглядами, як у Навального.

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Організатори Оскара вдруге відмовили у виступі Володимиру Зеленському, ніяк не згадали про війну в Україні та віддали статуетку фільму про росіянина Навального у той час, коли була номінована картина про жахіття війни, в якому живуть українські діти. То що, культура таки не поза політикою? Що перемога "Навального" означає для українців – читайте у нашому матеріалі.