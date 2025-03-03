Це був надзвичайно зворушливий момент, що проймає до мурах, пише Кіно 24. Цікаво те, що перемогу у номінації здобув фільм, в якому зіграв російський актор Юрій Борисов.
Не пропустіть Оскар-2025: текстова трансляція головної кіноподії року
Назву стрічки Деріл Ганна оголошувала беземоційно. Своєю появою на сцені Оскара-2025 зі словами "Слава Україні!" акторка показала, що засуджує російську агресію та всіх, хто її підтримує. Американська зірка висловила солідарність українському народові та наголосила: "Ось хто найкрутіші".
Як Україну згадали на Оскарі-2025
- Сценарист Пітер Страуган підтримав Україну на червоній доріжці Оскара, прикрасивши свій образ синьо-жовтою стрічкою.
- Роберт Дауні-молодший просто зі сцени висміяв російського актора Юрія Борисова, згадавши його відвідини окупованого Криму й участь у пропагандистських фільмах. Нагадаємо, що Борисов був номінований на "Найкращу чоловічу роль другого плану", однак перемогу так і не здобув. Але у фільму "Анора", в якому зіграв, вже є два Оскари.
- Однак не обійшлося без неприємних ситуацій. Актор Адам Сендлер прийшов на церемонію Оскара у шортах, сорочці з принтом і блакитному худі. Ведучий премії Конан О'Браєн сказав, що актор виглядає як "хлопець, який грає у покер о другій ночі". Однак у мережі вже проводять паралелі такого жарту з зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа, українському президентові поставили некоректне запитання щодо його зовнішнього вигляду, запитавши, "коли він одягне костюм". Наразі це лише припущення, однак, якщо воно підтвердиться, то це буде дуже поганим жартом. Сендлер прийшов на розкішну кінопремію, де зібрався увесь зірковий бомонд у той час, коли Володимир Зеленський приїхав з країни, що воює, захищає демократичний світ від російської навали.