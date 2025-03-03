Это был чрезвычайно трогательный момент, что пробирает до мурашек, пишет Кино 24. Интересно то, что победу в номинации получил фильм, в котором сыграл российский актер Юрий Борисов.

Не пропустите Оскар-2025: текстовая трансляция главного кинособытия года

Название ленты Дэрил Ханна объявляла безэмоционально. Своим появлением на сцене Оскара-2025 со словами "Слава Украине!" актриса показала, что осуждает российскую агрессию и всех, кто ее поддерживает. Американская звезда выразила солидарность украинскому народу и подчеркнула: "Вот кто самые крутые".

Как Украину вспомнили на Оскаре-2025