Оскар-2021: найрозкішніші образи з червоної доріжки

Довгоочікувана церемонія Оскар-2021 все ж змогла відбутись у час пандемії коронавірусу. Незважаючи на меншу кількість людей, присутніх на церемонії, подія наче повернула усіх в докарантинні часи та нагадала, якими чарівними та яскравими можуть бути події у Голлівуді. Хто вразив своїми сукнями та костюмами на червоній доріжці премії – дивіться на Kino 24!

93-тя церемонія нагородження преміями Оскар-2021 відбулась у ніч з 25 на 26 квітня. Подія зазнала чималих змін через карантинні обмеження: на ній були присутні лише номінанти, а захід проводився у двох локаціях – у знаменитому Dolby Theatre та на залізничній станції Union Station, що у Лос-Анджелесі. Хоч церемонія Оскар-2021 була з мінімальною кількістю гостей, але нагадувала справжнє голлівудське кіно.

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Червона доріжка Оскару-2021

Зірки на Оскар-2021 обрали свої найкращі образи, які чекали свого "виходу у світ" цілий рік. Вишукані сукні та елегантні смокінги вже підкорили увагу шанувальників, тому Kino 24 теж пропонує вам оцінити вбрання знаменитостей.



Аріана Дебозе на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Колман Домінго на Оскарі-2021 / Фото Getty Images

Мартін Десмонд Роу і Челсі Роу на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Тіяра Томас на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Юн Ю Чжун та Хан Є-Рі на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Лаура Паузіні на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Леслі Одом-молодший та Ніколетт Робінсон на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Селеста на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Меріквін Маандіг і Трент Резнор на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Марія Бакалова на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Віола Девіс на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Кері Малліган на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



H.E.R. на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Аманда Сейфрід на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Ванесса Кірбі на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Реджина Кінг та Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Андра Дей на Оскарі-2021 / Фото Getty Images



Анджела Бассет на Оскарі-2021 / Фото Getty Images

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