"Останній день на Азовсталі": у мережі з’явився щемкий фільм-прощання захисника Маріуполя

Babylon'13 опублікувало щемкий фільм захисника Дмитра Козацького із циклу стрічок "Фортеця Маріуполь". Він зняв його за день до свого виходу з "Азовсталі".

Дмитро Козацький разом з іншими захисниками перебував в оточеному Маріуполі на "Азовсталі" упродовж 84 днів. Окрім відео, напередодні евакуації, він опублікував потужні світлини із заводу, передає 24 канал.

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Babylon'13 показало щемкий фільм-прощання захисника Маріуполя Дмитра Козацького

Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання,

– зазначили в об’єднанні Babylon'13.

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Що відомо про Дмитра Козацького

Дмитра "Ореста" Козацького називають "очима Азовсталі". І це не дивує, адже його потужні світлини пронизують все тіло. Промовисті кадри на вщент зруйнованому росіянами заводі сповнені героїзмом та великою надією, що світло обов’язково переможе темряву.

"Орест" також фотографував поранених захисників Маріуполя та закликав негайно їх врятувати.

Раніше Дмитро Козацький на території металургійного комбінату проникливо виконав пісню "Stafania" KALUSH Orchestra. Коли "Орест" співав, на задньому фоні лунали гучні звуки вибухів – росіяни продовжують обстрілювати "маріупольську фортецю".

"Фортеця Маріуполь": що варто знати про проєкт

Як відомо, Гонтарук співпрацює з азовцями з 2015 року, коли розпочала роботу над проєктом "Залізна сотня". Щоб ми не забували про незламність наших воїнів, режисерка вирішила задокументувати розмови у формі короткометражок.

На сьогодні вже є 5 випусків із циклу фільмів "Фортеця Маріуполь".

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Українські кінематографісти створюють фільми про Маріуполь

На початку травня в Україні вийшов фільм про Маріуполь режисерки та сценаристки Єлизавети Татарінової. У стрічці зображені розповіді тих, хто вижив, про життя у пеклі та зрештою – порятунок.

Наприкінці квітня українці побачили короткометражній документальний фільм про блокадний Маріуполь. Стрічка має назву MARIUPOL 2022. Зняв короткометражку головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний. Він під час блокади міста, разом із сім'єю, жив у сховищі Морського ліцею.

Важливо зазначити, що 11 травня стрічку Одеської кіностудії "Чому я живий" режисера Віллена Новака визнали найкращою у категорії "Кращий повнометражний фільм" на кінофестивалі Future of Film Awards у Македонії. Сюжет фільму заснований на реальних подіях та розповідає про Маріуполь під час Другої світової війни.

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Останні новини Маріуполя: коротко про головне

Росіяни повністю знищили та окупували місто. Там зараз перебуває близько 150 мешканців, яким важко знайти питну воду. Там гуманітарна катастрофа. Міський голова Вадим Бойченко розповів, що вода тече вулицями й вимиває поховання, які тепер по всьому Маріуполю, та каналізацію.

16 травня з "Азовсталі" почали евакуацію поранених українських військових, яких вивозять на окуповані території й згодом мають обміняти на російських полонених. За даними розвідки Великої Британії, з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських воїнів.

20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі", підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.

Наразі наших військових перевозять до непідконтрольних Україні територій. Водночас у Генштабі ЗСУ зазначили, що вірять у те, що російська сторона дотримається своїх зобов'язань.

Разом з тим, російська окупаційна влада продовжує примусову депортацію українців. Окупанти вивозять людей у Росію. Повідомляється, що відмовитися від так званої "евакуації" неможливо.

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