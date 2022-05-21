Дмитро Козацький разом з іншими захисниками перебував в оточеному Маріуполі на "Азовсталі" упродовж 84 днів. Окрім відео, напередодні евакуації, він опублікував потужні світлини із заводу.

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Babylon'13 показало щемкий фільм-прощання захисника Маріуполя Дмитра Козацького

Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання,

– зазначили в об’єднанні Babylon'13.

"Останній день на Азовсталі": дивіться фільм-прощання Дмитра Козицького онлайн