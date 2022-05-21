Дмитрий Казацкий вместе с другими защитниками находился в окруженном Мариуполе на "Азовстали" 84 дня. Кроме видео, накануне эвакуации он опубликовал мощные фотографии с завода, передает 24 канал.
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Babylon'13 показало щемящий фильм-прощание защитника Мариуполя Дмитрия Козацкого
Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала оцепления Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание,
– отметили в объединении Babylon'13.
"Последний день на Азовстали": смотрите фильм-прощание Дмитрия Козицкого онлайн
Что известно о Дмитрии Козицком
Дмитрия "Ореста" Козицкого называют "глазами Азовстали". И это не удивляет, ведь его мощные фото пронизывают все тело. Говорящие кадры на вконец разрушенном россиянами заводе полны героизма и большой надежды, что свет обязательно победит темноту.
"Орест" также фотографировал раненых защитников Мариуполя и призвал немедленно спасти их.
Ранее Дмитрий Казацкий на территории металлургического комбината проникновенно исполнил песню "Stafania" KALUSH Orchestra. Когда "Орест" пел, на заднем фоне раздавались громкие звуки взрывов – россияне продолжают обстреливать "мариупольскую крепость".
"Фортеця Мариуполь": что следует знать о проекте
Как известно, Гонтарук сотрудничает с азовцами с 2015 года, когда начала работу над проектом "Железная сотня". Чтобы мы не забывали о несокрушимости наших воинов, режиссер решила задокументировать разговоры в форме короткометражек.
На сегодняшний день уже есть 5 выпусков из цикла фильмов "Фортеця Маріуполь".
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Украинские кинематографисты создают фильмы о Мариуполе
В начале мая в Украине вышел фильм о Мариуполе режиссер и сценарист Елизаветы Татариновой. В ленте изображены рассказы выживших о жизни в аду и в конце концов – спасение.
В конце апреля украинцы увидели короткометражный документальный фильм о блокадном Мариуполе. Лента называется MARIUPOL 2022. Снял короткометражку главный оператор Мариупольского телевидения Александр Ратушный. Он во время блокады города вместе с семьей жил в хранилище Морского лицея.
Важно отметить, что 11 мая фильм Одесской киностудии "Почему я жив" режиссера Виллена Новака признали лучшей в категории "Лучший полнометражный фильм" на кинофестивале Future of Film Awards в Македонии. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о Мариуполе во время Второй мировой войны.
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Последние новости Мариуполя: коротко о главном
- Россияне полностью уничтожили и оккупировали город. Там сейчас находится около 150 жителей, которым тяжело найти питьевую воду. Там гуманитарная катастрофа. Городской голова Вадим Бойченко рассказал, что вода течет по улицам и вымывает захоронения, которые теперь по всему Мариуполю, и канализацию.
- 16 мая из "Азовстали" начали эвакуацию раненых украинских военных, которые вывозятся на оккупированные территории и впоследствии должны быть обменены на российских пленных. По данным разведки Великобритании, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов.
- 20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.
- В настоящее время наших военных перевозят в неподконтрольные Украине территории. В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что верят в то, что российская сторона придерживается своих обязательств.
- Вместе с тем российская оккупационная власть продолжает принудительную депортацию украинцев. Оккупанты вывозят людей в Россию. Сообщается, что отказаться от так называемой "эвакуации" невозможно.
Обратите внимание – Как происходит депортация в Мариуполе: смотрите видео