"Последний день на Азовстали": в сети появился щемящий фильм-прощание защитника Мариуполя

Babylon'13 опубликовало щемящий фильм защитника Дмитрия Казацкого из цикла лент "Фортеця Маріуполь". Он снял его за день до своего выхода из "Азовстали".

Дмитрий Казацкий вместе с другими защитниками находился в окруженном Мариуполе на "Азовстали" 84 дня. Кроме видео, накануне эвакуации он опубликовал мощные фотографии с завода, передает 24 канал.

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Babylon'13 показало щемящий фильм-прощание защитника Мариуполя Дмитрия Козацкого

Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на "Азовстали" с начала оцепления Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание,

– отметили в объединении Babylon'13.

"Последний день на Азовстали": смотрите фильм-прощание Дмитрия Козицкого онлайн

Что известно о Дмитрии Козицком

Дмитрия "Ореста" Козицкого называют "глазами Азовстали". И это не удивляет, ведь его мощные фото пронизывают все тело. Говорящие кадры на вконец разрушенном россиянами заводе полны героизма и большой надежды, что свет обязательно победит темноту.

"Орест" также фотографировал раненых защитников Мариуполя и призвал немедленно спасти их.

Ранее Дмитрий Казацкий на территории металлургического комбината проникновенно исполнил песню "Stafania" KALUSH Orchestra. Когда "Орест" пел, на заднем фоне раздавались громкие звуки взрывов – россияне продолжают обстреливать "мариупольскую крепость".

"Фортеця Мариуполь": что следует знать о проекте

Как известно, Гонтарук сотрудничает с азовцами с 2015 года, когда начала работу над проектом "Железная сотня". Чтобы мы не забывали о несокрушимости наших воинов, режиссер решила задокументировать разговоры в форме короткометражек.

На сегодняшний день уже есть 5 выпусков из цикла фильмов "Фортеця Маріуполь".

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Украинские кинематографисты создают фильмы о Мариуполе

В начале мая в Украине вышел фильм о Мариуполе режиссер и сценарист Елизаветы Татариновой. В ленте изображены рассказы выживших о жизни в аду и в конце концов – спасение.

В конце апреля украинцы увидели короткометражный документальный фильм о блокадном Мариуполе. Лента называется MARIUPOL 2022. Снял короткометражку главный оператор Мариупольского телевидения Александр Ратушный. Он во время блокады города вместе с семьей жил в хранилище Морского лицея.

Важно отметить, что 11 мая фильм Одесской киностудии "Почему я жив" режиссера Виллена Новака признали лучшей в категории "Лучший полнометражный фильм" на кинофестивале Future of Film Awards в Македонии. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о Мариуполе во время Второй мировой войны.

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Последние новости Мариуполя: коротко о главном

Россияне полностью уничтожили и оккупировали город. Там сейчас находится около 150 жителей, которым тяжело найти питьевую воду. Там гуманитарная катастрофа. Городской голова Вадим Бойченко рассказал, что вода течет по улицам и вымывает захоронения, которые теперь по всему Мариуполю, и канализацию.

16 мая из "Азовстали" начали эвакуацию раненых украинских военных, которые вывозятся на оккупированные территории и впоследствии должны быть обменены на российских пленных. По данным разведки Великобритании, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов.

20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.

В настоящее время наших военных перевозят в неподконтрольные Украине территории. В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что верят в то, что российская сторона придерживается своих обязательств.

Вместе с тем российская оккупационная власть продолжает принудительную депортацию украинцев. Оккупанты вывозят людей в Россию. Сообщается, что отказаться от так называемой "эвакуации" невозможно.

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