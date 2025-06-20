Актора "Величного століття" позбавили волі після п'яти років слідства: що він зробив
- Турецького актора Озана Гювена засудили до двох років і трьох місяців позбавлення волі за нанесення "серйозних тілесних ушкоджень" Деніз Булутсуз.
- Інцидент стався п'ять років тому після сварки в ресторані, коли, за словами потерпілої, Гювен напав на неї з кулаками.
Турецького актора, зірку серіалу "Величне століття", Озана Гювена засудили до двох років і трьох місяців позбавлення волі. У 2020-му на нього подала заяву в поліцію обраниця Деніз Булутсуз.
За словами жінки, актор завдав їй "серйозних тілесних ушкоджень". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Karar.
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Актора "Величного століття" позбавили волі: що сталося
Справу турецького актора Озана Гювена розглядали в стамбульському кримінальному суді першої інстанції. Актор запевняє, що він не винен і каже, що Деніз Булутсуз перша напала на нього. Гювен подав на ексобраницю зустрічний позов і також звинуватив її у насильстві. Однак суд таки став на сторону жінки та не визнав її винною.
Таке рішення суду свідчить про те, що насильство над жінками не залишиться безкарним. Сьогодні я все ще чекаю того дня, коли він сяде до в'язниці, але вже відчуваю себе краще,
– написала жінка у соцмережі.
Відомо, що інцидент, у зв'язку з яким Озан Гювен сяде до в'язниці, відбувся п'ять років тому. Ексзакохані вечеряли разом в одному із ресторанів і між ними виникла сварка.
За словами потерпілої, Озан Гювен накинувся на неї з кулаками. Деніз Булутсуз запевнила, що знущання тривали близько години, однак їй таки вдалося вирватися. Одразу після цього дівчина звернулася до правоохоронних органів.
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