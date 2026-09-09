"Мені залишалося 10 років": Памела Андерсон розповіла про діагноз, який почула 20 років тому

На гала-вечорі amfAR Gala Venezia 2026 6 вересня Андерсон отримала нагороду Award of Courage і відверто заговорила про діагноз, який почула у 2002 році. І цебуло справді дуже страшно.

Як повідомляє People, Андерсон розповіла, що свого часу заразилася гепатитом C. За її словами, лікар тоді сказав, що це фактично "смертний вирок" і їй, імовірно, залишилося близько десяти років життя.

Вірусний гепатит C вона пов'язувала зі спільним використанням голок для татуювань із колишнім чоловіком Томмі Лі. Зрозуміло, що після таких слів життя дуже швидко змінилось.



Памела Андерсон розповіла про смертельне захворювання / Фото Інстаграм зірки



Найбільше акторку, за її словами, її лякала навіть не власна смерть, а те, що станеться з її маленькими дітьми — Брендоном Томаса та Ділана Джаггера.

Андерсон також розповіла, що лікування коштувало їй величезних грошей — за її словами, воно забрало практично всі заощадження. Але у 2015 році акторка повідомила, що позбулася гепатиту C.



Приймаючи нагороду у Венеції, Андерсон говорила вже не про страх, а про силу.

"Я не жертва, я переможниця", — заявила акторка.

І додала, що сьогодні почувається сильнішою та здатнішою на більше, ніж могла собі колись уявити.



Зараз Памела живе значно спокійніше, ніж у часи голлівудських вечірок і статусу головного секс-символу 90-х: багато часу проводить на острові Ванкувер, займається садом, готує та вирощує власні овочі. Свій город акторка регулярно показує в Instagram.



