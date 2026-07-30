Від секс-символа до бабусі: Памела Андерсон зробила неочікуване зізнання

Памела Андерсон, яка колись розбурхувала фантазію мільйонів у Рятівниках Малібу, тепер переживає зовсім інший етап життя. Її молодший син Ділан Джаггер Лі одружився, а сама акторка несподівано зізналася, що вже подумки приміряє на себе роль... бабусі.

Як передає HELLO, про це акторка сказала у нову інтерв’ю, коментуючи весілля сина з моделлю Паулою Брусс. За словами Андерсон, цей момент став для неї дуже емоційним, хоча вона й чудово розуміла, що діти давно живуть самостійним життям.

Раптом усвідомила, що Ділан більше не мій. Тепер вони з Паулою – сім'я, – зізналася Андерсон.

Втім, схоже, зі свекрухою новоспеченій невістці пощастило. Памела запевняє, що була щасливою бачити сина таким закоханим, а саме весілля назвала чудовим. Після церемонії молодята вирушили у медовий місяць, а акторка зізналася, що із задоволенням спостерігає за початком їхнього сімейного життя.



Син Памели Андерсон Ділан Джагер Лі та невістка Паула Брусс / Фото WireImage



Та найбільше користувачів зачепило інше зізнання зірки.

Андерсон не приховує, що вже чекає на онуків, хоча наголошує: це рішення мають ухвалювати лише самі молодята.

Думаю, це є в їхніх планах. Я не можу дочекатися, коли стану бабусею. Взагалі-то я вже живу як бабуся: постійно пораюся в саду. Єдине, чого ще не роблю, – не в'яжу і не вишиваю, – пожартувала знаменитість.

Іронія долі в тому, що одна з найвідоміших секс-символів 90-х сьогодні більше говорить про грядки, ніж про червоні доріжки. І, схоже, її це абсолютно влаштовує.

Нагадаємо, Ділан Джаггер Лі та Паула Брусс одружилися 26 червня на приватній віллі в Сен-Тропе. Для Памели це стало особливим днем не лише як для мами, а й як для майбутньої свекрухи. До речі, саме вона разом із нареченою допомагала працювати над образом весільної сукні, тож у підготовці до церемонії теж мала свою важливу роль.

До речі, слова про життя "як у бабусі" – не просто красивий жарт. Нещодавно Памела Андерсон показала свій город і похизувалася врожаєм.