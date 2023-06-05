"Памфір" вийде на Netflix: творці розсекретили дату прем’єри

Кожного місяця на платформі Netflix стає все більше українського контенту. Вже наприкінці червня з’явиться драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Цікаво, що історія стрічки "Памфір" розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства, Леонід, приїжджає додому після тривалих заробітків й зіштовхується зі складнощами, що спіткали його рідних, інформує 24 Канал.

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"Памфір" вийде на Netflix

22 червня — прем’єра фільму "Памфір" на Netflix! Зберігайте дату та вйо споглядати Маланку й пройматись автентичними традиціями західних регіонів України,

– кажуть творці.

Після сьомого вікенду в прокаті фільм "Памфір" зібрав 11 440 055 грн, а кількість проданих квитків склала 77 499. Прокат ще триває!

Головні ролі зіграли:

Олександр Яцентюк,

Соломія Кирилова,

Станіслав Потяк,

Мирослав Маковійчук,

Олена Хохлаткіна,

Іван Шаран.

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Український контент на Netflix

Кількість українськомовного контенту на Netflix зростає. На сервісі вже можна побачити понад 20 українських фільмів, зокрема "Борщ. Секретний інгредієнт" з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, популярні українські телесеріали "Спіймати Кайдаша", "І будуть люди" та інші фільми, які з’явилися раніше.

Графік виходу українських проєктів на Netflix (червень):

"Мати" – 1 червня;

"Люксембург, Люксембург" – 14 червня;

"Клондайк" – 7 червня;

"Памфір" – 22 червня.

Український контент на Netflix / Netflix