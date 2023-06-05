"Памфір" вийде на Netflix: творці розсекретили дату прем’єри
Кожного місяця на платформі Netflix стає все більше українського контенту. Вже наприкінці червня з’явиться драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука.
Цікаво, що історія стрічки "Памфір" розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства, Леонід, приїжджає додому після тривалих заробітків й зіштовхується зі складнощами, що спіткали його рідних, інформує 24 Канал.
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"Памфір" вийде на Netflix
22 червня — прем’єра фільму "Памфір" на Netflix! Зберігайте дату та вйо споглядати Маланку й пройматись автентичними традиціями західних регіонів України,
– кажуть творці.
Після сьомого вікенду в прокаті фільм "Памфір" зібрав 11 440 055 грн, а кількість проданих квитків склала 77 499. Прокат ще триває!
Головні ролі зіграли:
- Олександр Яцентюк,
- Соломія Кирилова,
- Станіслав Потяк,
- Мирослав Маковійчук,
- Олена Хохлаткіна,
- Іван Шаран.
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Український контент на Netflix
Кількість українськомовного контенту на Netflix зростає. На сервісі вже можна побачити понад 20 українських фільмів, зокрема "Борщ. Секретний інгредієнт" з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, популярні українські телесеріали "Спіймати Кайдаша", "І будуть люди" та інші фільми, які з’явилися раніше.
Графік виходу українських проєктів на Netflix (червень):
- "Мати" – 1 червня;
- "Люксембург, Люксембург" – 14 червня;
- "Клондайк" – 7 червня;
- "Памфір" – 22 червня.