"Памфір" перевершив "Щедрика" і "Мирного-21": фільм зібрав велику суму за 4 дні прокату

Сімейна драма "Памфір" режисера і сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука вийшла в кінотеатрах 23 березня. За 4 дні прокату фільм зібрав 2,4 мільйона гривень.

Таким чином, за першими результатами бокс-офісу, "Памфір" обігнав "Щедрик" Олесі Моргунець-Ісаєнко та воєнну драму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва. Майже 16 тисяч глядачів прийшли, аби переглянути фільм в кіно.

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"Памфір" зібрав 2,4 мільйона гривень за 4 дні прокату

"Памфір" – повнометражний дебют режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука. Він розповідає історію хорошого сім’янина Леоніда, який зробить все заради своєї сім’ї. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у програмі "Двотижневик режисерів" ще у травні 2022 року. Український реліз планувався на 26 січня, але згодом його перенесли на 23 березня. За 4 дні прокату стрічка зібрала 2,4 мільйона гривень.

Маємо результати першого прокатного вікенду фільму "Памфір". За ці чотири дні наші покази відвідали 15 985 глядачів, а усього ми зібрали 2 413 086 грн! Дякуємо усім, хто підтримав потужне українське кіно переглядом. А тих, хто ще не встиг відвідати кінотеатр – запрошуємо поринути у магнетичний світ, сповнений питань гідності, шаленої енергетики Маланки та не менш шаленого кохання. Прокат триває!,

– написали на фейсбук-сторінці фільму.

"Памфір" зібрав 2,4 мільйона гривень за 4 дні прокату / Фото з фейсбуку

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Чому фільм варто переглянути на великому екрані

За словами режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, це кіно, яке зачіпає дуже багато аспектів людського життя, які виникають унаслідок того, що головний герой дуже хоче допомогти своїй сім’ї, яка його неймовірно любить, обожнює й хоче, щоби він залишився. Але для цього йому потрібно знайти можливості, щоби зробити життя своєї сім’ї кращим.

Головні ролі у фільмі виконали:

Олександр Яцентюк,

Соломія Кирилова,

Станіслав Потяк,

Мирослав Маковійчук,

Олена Хохлаткіна,

Іван Шаран.

"Памфір": дивіться трейлер фільму

Для Олександра Яцентюка це його перша головна роль у повнометражному кіно, і, вочевидь, далеко не остання. Майстерне перевтілення Олександра принесло йому нагороди премії "Кіноколо" та міжнародного кінофестивалю у Сантьяго (Чилі).

Як повідомив актор в інтерв’ю 24 Каналу, "цей фільм транслює дуже правильні речі: оцю от незламність, яка є в нас генетично закладена – не підкорятися, а йти до своєї мети до кінця. Можливо, хтось це відчує. Кожен по-різному буде читати це кіно: для когось, як і для мене, це буде історія про батька та сина, про незламний дух українського народу, а для когось – це буде геть інша історія".

Однією з ключових особливостей фільму "Памфір" є його відтворення живої мови: автентичної, барвистої та реалістичної. Усі події фільму відбуваються на Буковині у звичайній родині прикордонного села. Щоб вірогідно відтворити місцевих жителів Заходу України, акторам довелося докласти чимало зусиль, щоб заволодіти місцевим говором та зробити його вірним і точним.