Панічні атаки та психлікарня: Алісса Мілано розповіла, що пережила після народження сина

Алісса Мілано знову заговорила про складний період після народження сина Міло. Акторка повторно опублікувала есе, яке написала у 2018 році для TIME, на тлі гучного суду над Ліндсі Кленсі, яку звинувачують у вбивстві трьох своїх дітей.

Як розповіла акторка у своєму Instagram, складнощі у Мілано з'явилися ще у 2011 році, після народження сина. До цього вона пережила викидень, тож саму вагітність супроводжувала постійна тривога. Перший напад паніки стався вже першої ночі після повернення з пологового додому. Кесарів розтин, труднощі з грудним вигодовуванням – усе це разом призвело до того, що акторка почала звинувачувати саму себе, переконуючи себе, що вона погана мати.



Аліссія Мілано провела три дні в психіатричній ліарні / Фото Getty images



Коли Мілано повернулася до роботи, легше не стало. Вона постійно хвилювалася за сина, прокручувала в голові найгірші сценарії, а після довгих знімальних днів на неї накочували справжні напади тривоги.

Три дні в лікарні

Одного разу, приблизно о другій ночі, Мілано сама приїхала до приймального відділення й попросила про допомогу. У психіатричній лікарні вона провела три дні.

Акторка розповідає, що велику роль у її відновленні відіграли психіатр і терапевт, з якими вона працювала вже після виписки. Водночас вона зізнається, що її особливо турбує становище жінок, у яких немає грошей чи страховки для того, щоб отримати таку саму допомогу.

Саме тому, вважає Мілано, важливо повертатися до цієї розмови навіть через роки. Післяпологові психічні труднощі – це не слабкість і не привід для сорому, а реальний стан, який іноді потребує серйозного втручання. І якщо жінка просить про допомогу – це прохання не можна ігнорувати.

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