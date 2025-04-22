3 культові фільми про Папу Римського, які варто подивитись кожному

21 квітня 2025 року стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. 88-річний понтифік відійшов у вічність у ватиканському будинку Санта-Марта.

Тому коли, як не зараз обирати для перегляду фільм про Папу Римського? У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список таких стрічок, які точно заслуговують вашої уваги.

Дивіться також Блискучий високорейтинговий детектив, який точно оцінить кожен любитель жанру

"Янголи та демони"

У Ватикані мають відбутись вибори нового Папи Римського. Несподівано з'являється загадкова організація "Ілюмінати", яку давно вважали зниклою. Вони оголошують про своє повернення гучним актом – викраденням антиречовини з секретної лабораторії. Ця смертоносна речовина здатна знищити ціле місто, включно з серцем католицької церкви.

Щоб підтвердити свої наміри, Ілюмінати захоплюють чотирьох кардиналів – головних кандидатів на папський престол – і погрожують їх убити. Зловмисники ще більше нагнітають страх, транслюючи відео з вибухами, які поступово наближаються до фатального завершення.

"Янголи та демони": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли дороги назад вже немає, Ватикан звертається до професора Роберта Ленгдона, американського експерта з релігійної символіки. У нього є лише одна ніч, щоб розгадати серію складних загадок, вистежити терористів і запобігти катастрофі, яка може змінити хід історії.

"Конклав"

Після смерті Папи Римського кардинал Лоуренс бере на себе відповідальність за організацію термінового Конклаву – зібрання, на якому кардинали з усього світу мають обрати нового главу Католицької Церкви.

У процесі підготовки й проведення Конклаву Лоуренсу доведеться лавірувати між внутрішніми інтригами Ватикану, приховувати небезпечну правду від журналістів та не дати церковним таємницям потрапити в заголовки. З кожним днем він усе глибше занурюється в приховане життя покійного Папи – і відкриття вражають: деякі секрети можуть зруйнувати не лише репутацію, а й майбутнє найбільш перспективних кандидатів на папський престол.

"Конклав": дивіться онлайн трейлер фільму

"Два Папи"

"Два Папи" – це прониклива драма, що заглядає за стіни Ватикану, де відбувається історична зустріч двох постатей, які уособлюють різні епохи та бачення Церкви: Бенедикта XVI та Франциска.

"Два Папи": дивіться онлайн трейлер фільму

Це не лише розмова двох людей – це символічне протистояння двох шляхів, якими може піти Католицька Церква у XXI столітті.