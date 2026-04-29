"Перевершив очікування": що пишуть українці про 2-й сезон улюбленого серіалу "Парочка слідчих"

27 квітня 2026 року у світ вийшли перші епізоди другого сезону серіалу "Парочка слідчих". Ця українська детективна стрічка, перший сезон якої з'явився у 2025 році.

З того моменту українці неабияк очікували продовження, адже фінал першого сезону завершився не до кінця зрозуміло. У мережі вже можна побачити перші відгуки українців, які вони пишуть у соцмережах. У матеріалі 24 Каналу ми зробили добірку цих коментарів.

Що пишуть українці про 2 сезон "Парочки слідчих"?

Здебільшого українські глядачі в захваті від подій другого сезону. І хоча наразі доступні лише кілька епізодів, багато хто вже висловлює своє захоплення. Особливу увагу привертають актори, зокрема Тетяна Злова, яка долучилася до другого сезону, а також Костянтин Октябрський, який підкорив глядачів ще в першому сезоні.

Окремо глядачів захоплює розвиток історії кохання Паші та Соні, яка продовжує набирати обертів. Ось що пишуть українці:

"Паша сказав "Моя дівчинка". Усе, я щаслива, чекаю продовження"

"Звісно, 1-й сезон відрізняється від 2-го. Софія більш впевнена, а Паша її слухає та дуже за неї хвилюється. Даня і Юрій Петрович зі своїми жартами, підколами – неймовірні! Чекаю наступних серій!"

"Я спочатку подивилась серії в прямому ефірі, потім, після завантаження на Київстар ТБ, а ще потім перелайкала всі едіти в Тік тоці. Ви – неймовірні!"



Що пишуть українці про 2-й сезон "Парочки слідчих" / Скриншот з інстаграму

"Перевершив всі очікування! Уже чекаю решта серій"

"Констянтин Октябрський – один з моїх улюблених акторів. Його персонажі завжди зачаровують. Подобається slow burn в парі Павла і Софії."

"Я скучила за смачними саркастичними і цинічними репліками небагатослівного профі судмедексперта з гострим розумом і дотепним гумором."

"Ви нам за 2 серії другого сезону показали більше романтичних моментів ніж за увесь 1 сезон."

"Дуже цікаві серії, Паша стає більш відкритішим до Софії, нарешті!"

"Тетяна Злова дуже класна акторка, виводить з себе з перших хвилин."

Імовірно, попереду на глядачів чекає ще багато неочікуваних сюжетних поворотів. Водночас старт другого сезону вже можна назвати успішним.

Що варто знати 2-й сезон "Парочки слідчих"?

Другий сезон серіалу "Парочка слідчих" наразі транслюється на телеканалі "1+1 Україна".

Крім того, стрічка доступна онлайн на платформі Київстар ТБ.

Згодом серіал можна буде переглянути безплатно на YouTube та на сайті телеканалу.

Сюжет другого сезону продовжує події першого: команда детективів і далі розслідує складні та небезпечні злочини. Паралельно глядачі спостерігають за розвитком стосунків головних героїв і перипетіями їхнього особистого життя.