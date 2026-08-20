Гумор, пристрасть і нові розслідування: ексклюзивні кадри зі зйомок "Парочки слідчих-3"

Телеканал "1+1 Україна" готує для глядачів довгоочікуване повернення популярного детективного серіалу "Парочка слідчих". Прем'єра третього сезону відбудеться вже восени 2026 року, а поки що творці проєкту поділилися ексклюзивними світлинами зі знімального майданчика.

Нові кадри, опубліковані на сайті телеканалу "1+1 Україна" розкривають робочу атмосферу та перші сюжетні інтриги.

Що відбувається на знімальному майданчику 3 сезону "Парочки слідчих"

У свіжих епізодах на шанувальників чекає розкриття нових заплутаних кримінальних справ і розвиток непростих взаємин між головними героями – слідчою Софією та харизматичним судмедекспертом Пашею. Фінал другого сезону залишив відкритим питання їхніх почуттів, і тепер напарникам доведеться знайти баланс між професійним обов'язком та особистою драмою.

Судячи з опублікованих кадрів, глядачів чекають як напружені сцени допитів, так і сповнені неймовірного гумору та романтичної напруги моменти між напарниками.

Тривають знімання 3 сезону "Парочки слідчих" / Фото "1+1"

Що покажуть у "Парочці слідчих – 3" / Фото "1+1"

Коли вийде 3 сезон "Парочки слідчих" / Фото "1+1"

Що відомо про продовження "Парочки слідчих" / Фото "1+1"

Подробиці сюжету 3 сезону серіалу "Парочка слідчих" / Фото "1+1"

Тривають зйомки 3 сезону "Парочки слідчих" / Фото "1+1"

Про що серіал "Парочка слідчих" / Фото "1+1"

"Парочка слідчих – 3" / Фото "1+1"

Творці серіалу раніше наголошували, що третій сезон стане ще масштабнішим та емоційнішим за попередні. Сценаристи підготували багато сюрпризів, тож знайомі герої розкриються з абсолютно несподіваних боків у критичних ситуаціях. Глядачі отримають відповіді на головні інтриги, а також зможуть насолодитися якісним візуалом та динамічною історією.

Режисером третього сезону є Роман Барабаш, а візуальну стилістику та напругу в кадрі втілює оператор-постановник Костянтин Чумаков.

До своїх ролей у новому сезоні повернувся улюблений акторський склад українців: Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тамара Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучеревський. Окрім знайомих облич, до касту приєднався відомий український актор Влад Никитюк, який додасть сюжету нової динаміки.