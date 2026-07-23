У "Парочці слідчих" з'явиться новий герой: який відомий український актор приєднався до серіалу

Після гучного успіху двох сезонів популярний український детектив "Парочка слідчих" повертається з новими серіями. Цього разу на героїв чекають не лише складні розслідування, а й поява нового персонажа.

Про майбутнє поповнення акторського складу повідомив телеканал "1+1 Україна" у своєму інстаграмі. Він також підтвердив, що зараз тривають знімання третього сезону серіалу "Парочка слідчих", а прем'єра нових серій запланована вже на осінь цього року.

Хто приєднався до акторського складу "Парочки слідчих"

До команди слідчих приєднається новий колега – Гліб Шаповал. Цього персонажа втілить український актор Влад Никитюк, якого глядачі добре знають за ролями в серіалах "Дівчина з персиками" та "Підміна".

Поява нового героя стане однією з головних сюжетних інтриг нового сезону. Автори серіалу натякають, що після появи Гліба звичний порядок у відділі почне змінюватися, а стосунки між героями пройдуть серйозну перевірку.

Зокрема, глядачі дізнаються, чи зможе Софія й надалі контролювати ситуацію в команді, що чекає на її взаємини з Пашею, а також чому Андрій несподівано опиниться перед непростим вибором. Крім того, творці серіалу обіцяють поступово розкрити секрети, які приховує новий персонаж.

Для довідки! За даними "1+1 Україна", загалом проєкт зібрав біля телеекранів майже 4 мільйони телеглядачів. Крім того, другий сезон увійшов до трійки найпопулярніших серіалів весни на українському телебаченні.

А поки ви чекаєте на продовження "Парочки слідчих", пропонуємо вам ознайомитись з іншими українськими детективами.