У віці 82 років: пішов з життя легенда Голлівуду Патрік О'Ніл
9 грудня 2023, 13:59Читать новость на русском
Джерело:Патрік О'Ніл
Днями стало відомо, що помер американський актор, який полонив серця глядачів своєю грою у фільмі "Історія кохання". Він пішов з життя у віці 82 років.
Відомо, що в чоловіка були значні проблеми зі здоров'ям. У 2011 році в нього діагностували хронічний лейкоз, а у 2012-му – рак простати.
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Помер Раян О'Ніл
Про смерть актора повідомив його син Патрік. Він поширив допис, в якому сповістив сумну звістку.
Мій батько сьогодні помер, і його любляча команда була поруч із ним, підтримуючи його, так само як і він нас,
– зазначив чоловік.
Крім того, Патрік написав зворушливий текст про те, якою людиною був Раян О'Ніл.
"Він – легенда Голлівуду", – наголосив син актора.
Кар'єра Раяна О'Ніла
- Відомий голлівудський актор, народився 20 квітня 1941 року в Лос-Анджелесі. Його шлях у світ кінематографа розпочався у ролі дублера і каскадера.
- Поступово, у 1960 році, О'Ніл розпочав телевізійну акторську кар'єру. Зокрема, він з'явився на екранах у культових серіалах, таких як "Недоторканні", "Театр "Дженерал Електрик"", "Пейтон Плейс" та інших.
- Всесвітнє визнання актор добув у 1970 році після того, як зіграв головного героя у відомому фільмі "Історія кохання". Завдяки чудовій грі він отримав номінації на такі престижні нагороди, як "Золотий глобус" і "Оскар".
- Пізніше Раян поділив кіноекран зі своєю десятирічною донькою Татум. Дует захопив глядачів у фільмі "Паперовий місяць" (1973), і дівчинку нагородили "Оскаром" за гру в цій кінострічці. Так, вона закарбувала своє ім'я в історії як наймолодшу актрису, яка коли-небудь отримувала цю престижну нагороду.
- Варто також відзначити те, що Раян двічі одружувався і має чотирьох дітей.