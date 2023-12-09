У віці 82 років: пішов з життя легенда Голлівуду Патрік О'Ніл

Днями стало відомо, що помер американський актор, який полонив серця глядачів своєю грою у фільмі "Історія кохання". Він пішов з життя у віці 82 років.

Відомо, що в чоловіка були значні проблеми зі здоров'ям. У 2011 році в нього діагностували хронічний лейкоз, а у 2012-му – рак простати.

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Помер Раян О'Ніл

Про смерть актора повідомив його син Патрік. Він поширив допис, в якому сповістив сумну звістку.

Мій батько сьогодні помер, і його любляча команда була поруч із ним, підтримуючи його, так само як і він нас,

– зазначив чоловік.

Крім того, Патрік написав зворушливий текст про те, якою людиною був Раян О'Ніл.

"Він – легенда Голлівуду", – наголосив син актора.

Кар'єра Раяна О'Ніла