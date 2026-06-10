Ексведучий "Битви екстрасенсів" знявся в американському серіалі поруч із оскароносними зірками

Павло Костіцин – це актор та ексведучий популярного шоу "Битва екстрасенсів". Він знявся в американському серіалі Ride or Die поруч із іменитими голлівудськими акторами.

Новиною актор поділився в своїх інстаграм-сторіс. У матеріалі розповімо, що це за стрічка та хто із відомих оскароносних акторів грає поруч із Павлом Костіцином.

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У якому американському серіалі зіграв Павло Костіцин?

Актор та ексведучий "Битви екстрасенсів" Павло Костіцин став частиною американського серіалу стримінгової платформи Prime під назвою Ride or Die. Яку саме роль він виконає в цій історії, наразі невідомо. Водночас повідомляється, що прем'єра серіалу запланована на 15 липня 2026 року.

Сюжет розгортається навколо двох подруг, які тікають від свого запеклого ворога. Одна з них є висококваліфікованою вбивцею.

Окрім Павла Костіцина, у серіалі знялися відомі голлівудські актори, серед яких Октавія Спенсер, відома за фільмом "Прислуга", а також Ганна Ваддінгем, зірка серіалів "Тед Лассо" та "Гра престолів". Крім того, у проєкті бере участь Білл Найгі – лауреат численних престижних кінопремій, зокрема BAFTA та "Золотого глобуса".

Де зараз живе Павло Костіцин?

Після початку повномасштабної війни в Україні Павло Костіцин практично зник із соцмереж та інформаційного простору.

Тривалий час він нічого не публікував, а згодом лише натякнув, що перебуває за кордоном. Як з'ясувалося, нині він розвиває акторську кар'єру на міжнародному ринку. Зокрема, співпрацює з R Talent Agency.

Водночас публічно Костіцин не робив заяв щодо російської агресії та повномасштабної війни в Україні.