Варто подивитися з коханою людиною: переможниця "Холостяка" назвала улюблений романтичний фільм

Романтичні фільми – вічна класика, яка часто приваблює глядачів. Адже змушує пережити сильні емоції разом з головними героями.

Переможниця проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь в етері "Нового каналу" назвала найкращий романтичний фільм, передає 24 Канал. Для неї це "Щоденник пам'яті" – американська романтична драма 2004 року, заснована на однойменному романі Ніколаса Спаркса. Режисером виступив Нік Касаветіс.

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Що відомо про стрічку "Щоденник пам'яті"

Події стрічки розпочинаються у будинку для літніх людей, де чоловік читає зі щоденника романтичну історію Еллі – жінці, яка страждає від хвороби Альцгеймера і втратила пам'ять.

Розповідь переносить глядача у 1940-ті роки. Молодий хлопець із робітничого класу, Ной, закохується в Еллі дівчину з багатої родини. Попри соціальні бар'єри та невдоволення батьків, вони проводять разом незабутнє літо, наповнене пригодами та романтикою. Однак після закінчення літа їхні дороги розходяться.

Згодом їхні долі розділяє Друга світова війна. Еллі вже заручена з бізнесменом, та раптом вона дізнається, що Ной відновив старий будинок, у якому вони мріяли жити разом. Вона вирішує відшукати колишнє кохання.

"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер онлайн

Історія розвивається паралельно у двох часових лініях: у минулому, де відображено боротьбу Еллі та Ноя за свою любов, і в сьогоденні, де літній чоловік читає цей щоденник жінці.

Фільм отримав змішані відгуки критиків, але став культовим серед глядачів, особливо шанувальників романтичних історій. Саундтрек та хімія між головними акторами отримали високі оцінки.

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