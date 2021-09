Переможці 46-го міжнародного кінофестивалю у Торонто: хто отримав головний приз

У Торонто відбулось урочисте закриття 46-ого Міжнародного кінофестивалю, який тривав з 9 вересня до 18 вересня 2021 року. Повний список переможців та особливі відзнаки фестивалю Tribute Award – дізнавайтесь на Кіно 24.

Фільмом відкриттям фестивалю у Торонто став мюзикл "Дорогий Еван Гансен" режисера Стівена Чбоскі про старшокласника з тривожним розладом. Фестиваль закрився новою роботою режисера Чжана Імоу "Одна секунда" про мандрівного кіномеханіка.

Не пропустіть Голлівудська елегантність у Торонто: образи зірок на червоному килимі кінофестивалю

Список номінацій та переможців

Матеріали кінофестивалю та репортажі можна переглянути на інстаграм-сторінці TIFF.

Нагадаємо, що головною нагородою кінофестивалю вважається Приз глядацьких симпатій (People's Choice Award), який вручається за результатами голосування аудиторії.

People's Choice Award – "Белфаст" (Belfast)

People's Choice Award – "Белфаст" | Фото з інстаграму кінофестивалю

People's Choice Award, First Runner Up – "Сила собаки" (Power of the Dog)

Бенедикт Камбербетч – зірка фільму "Сила собаки" / Фото з інстаграму кінофестивалю

People's Choice Award, Second Runner Up – "Скарборо" (Scarborough)

People's Choice Award: документальні фільми – "Порятунок" (The Rescue)



Документальний фільм – "Порятунок" / Фото з інстаграму кінофестивалю

People's Choice Award: Midnight Madness – "Титан" (Titane)

Кращий канадський повнометражний фільм – Ste. Anne

Кращий канадський короткометражний фільм – Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

Кращий міжнародний короткометражний фільм – Astel

Приз FIPRESCI – Anatolian Leopard

Приз NETPAC – "Коста-Брава, Ліван" (Costa Brava, Lebanon)

Amplify Voices – The Gravedigger's Wife

Amplify Voices – The Gravedigger's Wife / Фото з інстаграму кінофестивалю

Changemaker Award – "Скарборо" (Scarborough)

Share Her Journey – Astel

Почесні нагороди кінофестивалю у Торонто

Раніше стало відомо, що цьогорічними лауреатами премії TIFF Tribute Awards стануть актори Бенедикт Камбербетч та Джессіка Честейн (обидва отримали –TIFF Tribute Actor Award). Також премію за особливий внесок у розвиток світового кінематографу отримав режисер Дені Вільньов ("Дюна" – TIFF Ebert Director Award), а також документалістка Аланіс Обомсавін (Jeff Skoll Award in Impact Media), співачка та активістка Дайон Ворвік (Special Tribute Award), режисер Даніс Гулі (TIFF Emerging Talent Award).

Повний список фільмів, які були представлені у програмі Гала-прем'єр:

"Белфаст" / Belfast (Великобританія), режисер Кеннет Брана;

Clifford the Big Red Dog (США, Великобританія, Канада), режисер Волт Бекер;

Дорогий Еван Хенсен" / Dear Evan Hansen (США), режисер Стівен Чбоскі;

The Electrical Life of Louis Wain (Великобританія), режисер Вілл Шарп – за участі зірки серіалу "Корони" Клер Фой та Бенедикта Кембербетча;

Jagged (США), режисер Елісон Клайм;

"Минулої ночі в Сохо" / Last Night in Soho (Великобританія), режисер Едгар Райт – за участі зірки "Ферзевого ґамбіту" Ані Тейлор-Джой;

"Бал безумців" / Le Bal des Folles (Франція), режисер Мелані Лоран;

Night Raiders (Канада, Нова Зеландія), режисер Данис Гулі;

"Одна секунда" / Yi miao zhong (Китай), режисер Чжан Імоу;

The Survivor (США, Канада, Угорщина), режисер Баррі Левінсон;

"Прощення" / The Forgiven (Великобританія), режисер Джон Майкл Макдонах.

Спеціальні прем'єри кінофестивалю у Торонто

Ali & Ava (Великобританія), режисер Кліо Барнард;

"Всі мої нікчемні печалі"/ All My Puny Sorrows (Канада), режисер Майкл МакГоун;

"Благословення" / Benediction (Великобританія), режисер Терренс Девіс;

"Острів Бергмана" / Bergman Island (Франція), режисер Міа Хансен-Леве;

"Шарлотта" / Charlotte (Канада, Франція, Бельгія), режисери Ерік Варін, Тахір Рана;

Dionne Warwick: Do not Make Me Over (США), режисери Dave Wooley і David Heilbroner;

"Сядь за кермо моєї машини" / Drive My Car (Японія), режисер Рюсуке Хамагуті;

"Зустріч" / Encounter (США), режисер Мішель Пірс;

"Очі Теммі Фей" / The Eyes of Tammy Faye (США), режисер Michael Showalter;

"Винний" / The Guilty (США), режисер Антуан Фукуа;

"Я створений для тебе" / Ich bin dein Mensch (Німеччина), режисер Марія Шрадер;

Inexorable (Бельгія, Франція), режисер Fabrice du Welz;

Lakewood (Канада), режисер Філліп Нойс;

"Середня людина" / The Middle Man (Норвегія), режисер Bent Hamer

"Офіційний конкурс" / Official Competition (Іспанія, Аргентина), режисери Маріано Конн і Гастон Дюпра;

"Париж, 13-й округ" / Paris 13th District / Les Olympiades (Франція), режисер Жак Одіар;

"Маленька мама" / Petite Maman (Франція), режисер Селін Скьямма;

The Starling (США), режисер Тед Мелфі

"Історія моєї дружини" / the Story Of My Wife / A Feleségem Története (Угорщина), режисер Ілдіко Енеді;

"Три поверхи" / Tre piani (Італія), режисер Нанні Моретті;

Violet (США), режисер Жюстін Бейтман;

"Найгірша людина в світі" / The Worst Person in the World (Норвегія), режисер Йоаким Трієр

"Коліно Ахеда" / Ha'berech / Ahed's Knee (Ізраїль), режисер Надав Лапід;

La Caja (Мексика, США), режисер Lorenzo Vigas;

"Франція" / France (Франція), режисер Брюно Дюмон;

"Де Анна Франк?" / Where is Anne Frank? (Ізраїль), режисер Арі Фольман.

Що відомо про інші кінофестивалі 2021 року: