Победители 46-го Международного кинофестиваля в Торонто: кто получил главный приз
Источник:24 канал
В Торонто состоялось торжественное закрытие 46-го Международного кинофестиваля, который длился с 9 по 18 сентября 2021 года. Полный список победителей и особые отличия фестиваля Tribute Award – узнавайте на Кино 24.
Фильмом-открытием фестиваля в Торонто стал мюзикл "Дорогой Эван Хансен" режиссера Стивена Чбоски о старшекласснике с тревожным расстройством. Фестиваль закрылся новой работой режиссера Чжана Имоу "Одна секунда" о бродячем киномеханике.
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Список номинаций и победителей
Напомним, что главной наградой кинофестиваля считается Приз зрительских симпатий (People's Choice Award), который вручается по результатам голосования аудитории.
People's Choice Award – "Белфаст" (Belfast)
People's Choice Award – "Белфаст" | Фото из инстаграма кинофестиваля
People's Choice Award, First Runner Up – "Власть пса" (Power of the Dog)
Бенедикт Камбербэтч – звезда фильма "Власть пса" / Фото из инстаграма кинофестиваля
People's Choice Award, Second Runner Up – "Скарборо" (Scarborough)
People's Choice Award: документальные фильмы – "Спасение" (The Rescue)
Документальный фильм – "Спасение" / Фото из инстаграма кинофестиваля
People's Choice Award: Midnight Madness – "Титан" (Titane)
Лучший канадский полнометражный фильм – Ste. Anne
Лучший канадский короткометражный фильм – Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice
Лучший международный короткометражный фильм – Astel
Приз FIPRESCI – Anatolian Leopard
Приз NETPAC – "Коста-Брава, Ливан" (Costa Brava, Lebanon)
Amplify Voices – The Gravedigger's Wife
Amplify Voices – The Gravedigger's Wife / Фото из инстаграма кинофестиваля
Changemaker Award – "Скарборо" (Scarborough)
Share Her Journey – Astel
Почетные награды кинофестиваля в Торонто
Ранее стало известно, что в этом году лауреатами премии TIFF Tribute Awards являются актеры Бенедикт Камбербэтч и Джессика Честейн (оба – обладатели TIFF Tribute Actor Award). Также премию за особый вклад в развитие мирового кинематографа получил режиссер Дени Вильнев ("Дюна" – TIFF Ebert Director Award), а также документалистка Аланис Обомсавин (Jeff Skoll Award in Impact Media), певица и активистка Дайон Уорвик (Special Tribute Award), режиссер Данис Гули (TIFF Emerging Talent Award).
Полный список фильмов, которые были представлены в программе Гала-премьер:
- "Белфаст" / Belfast (Великобритания), Режиссер Кеннет Брана;
- Clifford the Big Red Dog (США, Великобритания, Канада), режиссер Уолт Бекер;
- "Дорогой Эван Хансен" / Dear Evan Hansen (США), режиссер Стивен Чбоски;
- The Electrical Life of Louis Wain (Великобритания), режиссер Уилл Шарп – с участием звезды сериала "Корона" Клер Фой и Бенедикта Кембербэтча;
- Jagged (США), режиссер Элисон Клайм;
- "Прошлой ночью в Сохо" / Last Night in Soho (Великобритания), режиссер Эдгар Райт – с участием звезды "Хода королевы" Ани Тейлор-Джой;
- "Бал безумцев" / Le Bal des Folles (Франция), режиссер Мелани Лоран;
- Night Raiders (Канада, Новая Зеландия), режиссер Данис Гули;
- "Одна секунда" / Yi miao zhong (Китай), режиссер Чжан Имоу;
- The Survivor (США, Канада, Венгрия), режиссер Барри Левинсон;
- "Прощение" / The Forgiven (Великобритания), режиссер Джон Майкл Макдонах.
Специальные премьеры кинофестиваля в Торонто
- Ali & Ava (Великобритания), режиссер Клио Барнард;
- "Все мои ничтожные печали"/ All My Puny Sorrows (Канада), режиссер Майкл МакХоун;
- "Благословение" / Benediction (Великобритания), режиссер Терренс Дэвис;
- "Остров Бергмана" / Bergman Island (Франция), режиссер Миа Хансен-Леве;
- "Шарлотта" / Charlotte (Канада, Франция, Бельгия), режиссеры Эрик Варин, Тахир Рана;
- Dionne Warwick: Do Not Make Me Over (США), режиссеры Dave Wooley и David Heilbroner;
- "Сядь за руль моей машины" / Drive My Car (Япония), режиссер Рюсуке Хамагути;
- "Встреча" / Encounter (США), режиссер Мишель Пирс;
- "Глаза Тэмми Фэй" / The Eyes of Tammy Faye (США), режиссер Michael Showalter;
- "Виновный" / The Guilty (США), режиссер Антуан Фукуа;
- "Я создан для тебя" / Ich bin dein Mensch (Германия), режиссер Мария Шрадер;
- Inexorable (Бельгия, Франция), режиссер Fabrice du Welz;
- Lakewood (Канада), режиссер Филлип Нойс;
- "Средний человек" / The Middle Man (Норвегия), режиссер Bent Hamer
- "Официальный конкурс" / Official Competition (Испания, Аргентина), режиссеры Мариано Конн и Гастон Дюпра;
- "Париж, 13-й округ" / Paris 13th District / Les Olympiades (Франция), режиссер Жак Одиар;
- "Маленькая мама" / Petite Maman (Франция), режиссер Селин Скьямма;
- The Starling (США), режиссер Тед Мелфи
- "История моей жены" / The Story Of My Wife / A Feleségem Története (Венгрия), режиссер Илдико Энеди;
- "Три этажа" / Tre piani (Италия), режиссер Нанни Моретти;
- Violet (США), режиссер Жюстин Бейтман;
- "Худший человек в мире" / The Worst Person in the World (Норвегия), режиссер Йоаким Триер;
- "Колено Ахеда" / Ha'berech / Ahed's Knee (Израиль), режиссер Надав Лапид;
- La Caja (Мексика, США), режиссер Lorenzo Vigas;
- "Франция" / France (Франция), режиссер Брюно Дюмон;
- "Где Анна Франк?" / Where is Anne Frank? (Израиль), режиссер Ари Фольман.
Что известно о других кинофестивалях 2021 года:
- 74-й Каннский кинофестиваль состоялся 6 – 17 июля. Главную Золотую пальмовую ветвь получил боди-хоррор французской режиссера Джулии Дюкорно – "Титан".
- 78-й Венецианский кинофестиваль состоялся 1 – 11 сентября. Главную награду "Золотого льва" получила тоже французска режиссер Одри Диван за драму "Событие".
- 12-й Одесский международный кинофестиваль состоялся 14 – 21 августа. Главный приз Гран-при фестиваля получила украинская режиссер Екатерина Горностай за ленту "СТОП-Земля".