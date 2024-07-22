15-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців: які фільми стали найкращими

20 липня відбулася урочиста церемонія закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Це свято кіно зібрало безліч шанувальників, режисерів, акторів і кінокритиків з усього світу.

Під час заходу міжнародне журі, до складу якого увійшли видатні діячі кіноіндустрії, оголосило переможців цього року. Фільми, що здобули нагороди, були визнані найкращими за різними категоріями

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Одеський кінофестиваль оголосив переможців: список найкращих

Національна конкурсна програма:

Найкращий український повнометражний ігровий фільм – "Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв

Найкращий український повнометражний документальний фільм – "Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова

Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – "Киснева станція", реж. Іван Тимченко

Спеціальна відзнака – "Яса", реж. Сергій Маслобойщиков

Приз за найкращу пісню до фільму від "Радіо Сільпо" та Mastercard – "Киснева станція" Івана Тимченка

Міжнародна європейська конкурсна програма:

Найкращий європейський фільм – "Майже нічого", реж. Ґжеґож Дембовський

Спеціальна відзнака – "Секс", реж. Даґ Йоган Гауґерюд

Спеціальна відзнака – "Чорничні мрії", реж. Елене Мікаберідзе

Приз FIPRESCI – Євген Мазуренка за фільм-дебют "Сопілка Перуна".

Як відомо, у 2024 році Одеський міжнародний кінофестиваль, який зазвичай проводився в Одесі, перенесли до Києва через повномасштабну війну. Попри зміну локації, фестиваль зберіг свою атмосферу і зібрав багато кінолюбителів та професіоналів індустрії, які приїхали, щоб насолодитися якісним кіно та підтримати українське кіномистецтво в цей складний час.