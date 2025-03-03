Оскар-2025: оголошують список переможців престижної кінопремії

У ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" проходить 97-ма церемонія народження премії Оскар. Ведучим заходу є американський комік Конан О'Браєн. Так, вже оголошують переможців у різних номінаціях.

Першу перемогу здобув американський актор Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль". Про переможців у всіх номінаціях читайте у матеріалі 24 Каналу. До речі Не Юрій Борисов: хто переміг на премії Оскар-2025 у номінації "Найкращий актор другого плану" Список переможців Оскара-2025 Найкраща чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін ("Справжній біль"). Найкращий анімаційний міжнародний фільм – "Потік. Останній кіт на землі". Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "У тіні Кіпаріса". Найкращий дизайн костюмів – "Wicked: Чародійка". Найкращий оригінальний сценарій – "Анора". Найкращий сценарій-адаптація – "Конклав". Найкращий грим та зачіска – "Субстанція". Найкращий фільм – Найкращий режисер – Найкраща чоловіча роль – Найкраща жіноча роль – Найкраща жіноча роль другого плану – Найкращий анімаційний повнометражний фільм – Найкраща музика – Найкраща робота художника-постановника – Найкраща операторська робота – Найкращий звук – Найкращий художній короткометражний фільм – Найкращий монтаж – Найкращі візуальні ефекти – Найкращий документальний повнометражний фільм – Найкращий документальний короткометражний фільм –