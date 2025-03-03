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Кіно Кіноновини Оскар-2025: оголошують список переможців престижної кінопремії
3 березня, 02:32
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Оскар-2025: оголошують список переможців престижної кінопремії

Марія Примич

У ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" проходить 97-ма церемонія народження премії Оскар. Ведучим заходу є американський комік Конан О'Браєн. Так, вже оголошують переможців у різних номінаціях.

Першу перемогу здобув американський актор Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль". Про переможців у всіх номінаціях читайте у матеріалі 24 Каналу

До речі Не Юрій Борисов: хто переміг на премії Оскар-2025 у номінації "Найкращий актор другого плану"

Список переможців Оскара-2025

Найкраща чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін ("Справжній біль").

Найкращий анімаційний міжнародний фільм – "Потік. Останній кіт на землі".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "У тіні Кіпаріса".

Найкращий дизайн костюмів – "Wicked: Чародійка".

Найкращий оригінальний сценарій – "Анора".

Найкращий сценарій-адаптація – "Конклав". 

Найкращий грим та зачіска – "Субстанція". 

Найкращий фільм – 

Найкращий режисер – 

Найкраща чоловіча роль – 

Найкраща жіноча роль – 

Найкраща жіноча роль другого плану – 

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – 

Найкраща музика – 

Найкраща робота художника-постановника – 

Найкраща операторська робота – 

Найкращий звук – 

Найкращий художній короткометражний фільм – 

Найкращий монтаж – 

Найкращі візуальні ефекти – 

Найкращий документальний повнометражний фільм – 

Найкращий документальний короткометражний фільм – 