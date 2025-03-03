Оскар-2025: оголошують список переможців престижної кінопремії
У ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" проходить 97-ма церемонія народження премії Оскар. Ведучим заходу є американський комік Конан О'Браєн. Так, вже оголошують переможців у різних номінаціях.
Першу перемогу здобув американський актор Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль". Про переможців у всіх номінаціях читайте у матеріалі 24 Каналу.
До речі Не Юрій Борисов: хто переміг на премії Оскар-2025 у номінації "Найкращий актор другого плану"
Список переможців Оскара-2025
Найкраща чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін ("Справжній біль").
Найкращий анімаційний міжнародний фільм – "Потік. Останній кіт на землі".
Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "У тіні Кіпаріса".
Найкращий дизайн костюмів – "Wicked: Чародійка".
Найкращий оригінальний сценарій – "Анора".
Найкращий сценарій-адаптація – "Конклав".
Найкращий грим та зачіска – "Субстанція".
Найкращий фільм –
Найкращий режисер –
Найкраща чоловіча роль –
Найкраща жіноча роль –
Найкраща жіноча роль другого плану –
Найкращий анімаційний повнометражний фільм –
Найкраща музика –
Найкраща робота художника-постановника –
Найкраща операторська робота –
Найкращий звук –
Найкращий художній короткометражний фільм –
Найкращий монтаж –
Найкращі візуальні ефекти –
Найкращий документальний повнометражний фільм –
Найкращий документальний короткометражний фільм –